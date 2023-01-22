RT France закрылся из-за блокировки счетов во Франции. МИД РФ пригрозил ответными мерами

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Телеканал RT France прекратил вещание после того, как власти Франции заблокировали его счета.

«Счета телеканала заморожены по требованию Главного управления казначейства при министерстве экономики и финансов Франции. Наш канал не может более продолжать свою деятельность», — сообщила в твиттере главный редактор канала Ксения Федорова.

В пресс-релизе на сайте RT France говорится, что телеканал не может продолжать работу после введения европейских санкций против его «акционера и материнской компании». Речь идет о российском АНО «ТВ-Новости», в который входит RT. Эта компания, вместе с холдингом ВГТРК, «Национальной медиагруппой» и Фондом стратегической культуры, попала в девятый санкционный пакет Евросоюза в декабре 2022 года.

Как отмечается, из-за закрытия RT France без работы останутся 123 французских сотрудника канала, в том числе 77 журналистов, имеющих пресс-карты.

В российском МИДе ранее заявили, что блокировка счетов RT France «приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ в России».