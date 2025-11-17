Российская пропаганда вторгается в Кыргызстан. Там запустят новый телеканал «Номад» Он связан с RT, рассказывает «Радио Свобода»

В Кыргызстане открывается новый телеканал «Номад», связанный с финансируемым Кремлем пропагандистским каналом и организацией беглого молдавского бизнесмена . На новую площадку, которая, как ожидается, будет транслировать пророссийскую повестку, уже переманили ведущих журналистов из других СМИ страны, говорится в статье «Радио Азаттык» (входит в медиакорпорацию Radio Free Europe/Radio Liberty). «Медуза» пересказывает этот материал.

О создании телеканала «Номад» стало известно несколько месяцев назад. По данным «Радио Азаттык», набором сотрудников в новое СМИ занимались редакторы, работавшие в кыргызском офисе российского агентства . Одну из должностей на новом канале занял главный редактор Sputnik в Кыргызстане Эркин Алымбеков. Его жена, журналистка Национальной телерадиокорпорации (НТРК) Светлана Акматалиева, обучает принятых на работу людей.

«Сейчас вам никто ничего не может дать. Мы не можем ничего комментировать. Мы ничего не можем сказать», — сказал Алымбеков в ответ на просьбу кыргызской редакции «Радио Свобода» дать комментарий о работе нового медиа.

Сотрудников для «Номада» набирают в том числе из других СМИ Кыргызстана. Несколько человек ушли в «Номад» с главного государственного телеканала УТРК, а также с «7 канала».

По словам директора «7 канала» и председателя Союза журналистов Кыргызстана Илязбека Балташева, сотрудники меняют работу из-за более высоких зарплат, а местные издания не могут выдержать конкуренцию на рынке труда с «крупными СМИ извне». Из каких источников будет получать деньги новый канал, неизвестно. Балташев «слышал, будто он будет финансироваться Россией».

Продюсер нового канала — россиянка Анна Абакумова, ранее работавшая в медиагруппе Russia Today (RT). После начала большой российско-украинской войны Абакумова снимала репортажи с оккупированных Россией территорий Украины — из Луганской и Донецкой областей, включая разрушенный Мариуполь. «Радио Азаттык» называет Абакумову «ученицей [главного редактора RT и МИА „Россия сегодня“ Маргариты] Симоньян или [ее] близким соратником, а также главным продюсером RT.

„Симоньян — один из ключевых идеологов российской пропаганды. <…> Если они приводят ее помощницу, то, похоже, они пользуются нашей свободой информации и, вслед за нами, возможно, стремятся распространить ее и на соседние страны. <…> Вероятно, они понимают, что мы не воспринимаем информацию напрямую из России и пытаются позиционироваться как местное СМИ. Когда говорят „Номад“, это воспринимается как „кочевник“, а когда там работают наши кыргызские журналисты, мы воспринимаем это как „свой телеканал, наш“, — прокомментировал „Радио Азаттык“ появление нового канала политолог и медиаэксперт Руслан Акматбек.

Временная студия „Номад-ТВ“ на площади Ала-тоо в центре Бишкека 24KG

Журналистов, принятых на работу в „Номад“, обучают в центре „Евразия“, утверждают источники „Радио Азаттык“, „посвященные в курс дела“. Эта автономная некоммерческая организация была основана в России в 2024 году. Она занимается проектами в сфере культуры, образования, медицины, обучения молодежи и СМИ, предоставляет гранты журналистам и блогерам.

Основатель „Евразии“, со слов Симоньян, — молдавский бизнесмен Илан Шор. В попечительский совет организации, среди прочих, входят сама главред RT и спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Кыргызстане Шор и его структура развернули широкую деятельность: открыла курсы по журналистике и другим специальностям, подарила автобусы школам, построила парк „Евразия“ в Бишкеке, а также открыла социальные магазины.

„Насколько мне известно, организация „Евразия“ проводит медиатренинги для журналистов и студентов. Ее связи с Россией также очевидны, — рассказала медиаэксперт Асель Сооронбаева. — Также очевидно, что она возит журналистов в Россию и обучает их. На этих тренингах, лекциях и в пресс-турах мы также видим сотрудников СМИ, имеющих прямые и косвенные связи с нашим правительством“.

Сейчас в Кыргызстане работают десятки иностранных медиа или их филиалы: финансируемый конгрессом США „Радио Азаттык“, британская корпорация „Би-би-си“, издания из Германии, Китая, Турции и других стран представлены корреспондентами в Бишкеке. Но шире других в информационном пространстве Кыргызстана представлена российская повестка, отмечается в статье.

Там вещают российские телеканалы — Первый канал, „Россия 24“, „Культура“ и „Звезда“, распространяются российские газеты („Аргументы и факты“, „Российская газета“, „Московский комсомолец“ и „Комсомольская правда“), а также работает российское агентство Sputnik.

Аналитик Руслан Акматбек считает, что новый российский телеканал — это способ влияния на Кыргызстан, особенно на фоне ухудшения отношений между Россией Арменией, Азербайджаном и Молдовой.

„Сейчас, в общем-то, все это — элемент информационной войны. Они хотят использовать здесь все методы. Они считают, что, распространяя кремлевскую пропаганду через свои телеканалы, а затем и через местные СМИ, они получат полное влияние в Кыргызстане. Потому что лидеры стран Центральной Азии выстраивают отношения с Западом, с одной стороны, с Турцией, с другой — с Китаем. <…> На этом фоне они также боятся потерять свою сферу влияния в Центральной Азии. <…> Мы знаем, что Россия тратит огромные деньги на пропаганду, и открытие местного телеканала — часть этого. Это гарантия того, что они будут держать нас в своих руках еще долгое время“, — считает Акматбек.