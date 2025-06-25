Через первый рублевый стейблкоин, запущенный на бирже в Кыргызстане, прошло 9,3 миллиарда долларов за четыре месяца FT выяснила, что за созданием токена стоит компания, связанная с молдавским бизнесменом Иланом Шором

В конце февраля на криптобирже Grinex в Кыргызстане был запущен новый стейблкоин под названием A7A5, привязанный к российскому рублю и предназначенный для облегчения трансграничных расчетов между Россией и другими странами в условиях санкций. За четыре месяца через него прошли транзакции на 9,3 миллиарда долларов, выяснила Financial Times, изучив криптокошельки биржи, торгующей A7A5.

Стейблкоин A7A5 обеспечен депозитами в Промсвязьбанке, который занимается финансированием российского гособоронзаказа и находится под санкциями США, Великобритании и Евросоюза. Криптовалюта привязана к российскому рублю в соотношении 1:1 — то есть, как утверждает компания-эмитент A7A5, на каждый рубль, потраченный на покупку токена, в Промсвязьбанке хранится равное количество рублей, что защищает клиентов в России от волатильности традиционных криптовалют. На сайте криптовалюты говорится, что это «первый цифровой рубль, выпущенный в соответствии с законодательством Кыргызстана» и «обеспеченный депозитами в надежных банках».

A7A5, как отмечает FT, показывает стремительный рост. Сейчас в обращении находится 12 миллиардов токенов, что эквивалентно 156 миллионам долларов. При этом токен, пишет газета, интенсивно используется относительно небольшой группой пользователей, которые ежедневно совершают переводы на суммы, превышающие весь объем, находящийся в обращении. Нельзя однозначно сказать, связаны ли эти люди с Россией, но транзакции проходят почти исключительно в будни в рабочие часы по московскому времени, пишет FT.

За созданием токена, как пишет FT, изначально стояла компания A7, контрольный пакет которой, по данным реестров, принадлежит молдавскому бизнесмену Илану Шору. В 2019 году Шор, признанный в Молдове виновным по о хищении миллиарда долларов, сбежал из-под домашнего ареста, а затем уехал в Россию, где в 2024-м получил гражданство.

Илан Шор на Петербургском экономическом форуме Alexandr Kryazhev / Sputnik / Profimedia

В мае в отношении компании A7 были введены санкции Великобритании. Сам Илан Шор также находится под санкциями США, ЕС и Канады. Компания-эмитент токена A7A5 утверждает, что уже не работает с молдавским бизнесменом. В заявлении A7A5 говорится, что, хотя компания «на начальном этапе» сотрудничала с технической командой A7, в мае было принято решение «полностью отделиться из-за различий в стратегическом видении». Директор A7A5 Леонид Шумаков добавил, что Кыргызстан был выбран потому, что это «дружественная юрисдикция, не слишком подверженная санкциям».

FT также отмечает, что A7A5 и биржа Grinex, на которой торгуется токен, появились и начали быстро развиваться после закрытия американскими властями криптобиржи Garantex — крупной российской теневой платежной системы. По данным швейцарской компании Global Ledger, занимающейся исследованием блокчейна, за несколько недель до закрытия Garantex значительная часть средств в была переведена на токены A7A5. Аналитики считают, что криптобиржа Grinex, скорее всего, стала наследником платформы Garantex.

В Центре информационной устойчивости (Centre for Information Resilience), лондонской некоммерческой исследовательской организации, токен A7A5 связывают с попытками Москвы использовать криптовалюты для финансирования политического влияния за рубежом. В отчете центра говорится, что несколько доменов, используемых в политических операциях влияния в Молдове, имели один и тот же IP-адрес с сайтами A7 и A7A5.

Илан Шор на запрос о комментарии не ответил. В Grinex заявили, что воспользовались возможностями рынка после закрытия Garantex. По словам представителя биржи, она приняла часть «чистой» клиентской базы Garantex, сотрудничая только с пользователями с прозрачной историей. В Grinex добавили, что соблюдают международные санкционные режимы, и оспорили расчеты FT.

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