После предполагаемого покушения на главкома ВКС Александра Чайко прошло три дня. Что мы знаем о случившемся? Похоже, сам генерал жив, но его дочь пострадала, а зять мог погибнуть

1 августа в итальянском ресторане Balzi Rossi в Москве произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет заявил, что взорвалось самодельное взрывное устройство, которое пыталась пронести в ресторан неизвестная женщина. Источники «Коммерсанта» уточнили, что она была курьером и приехала доставить коробку с подарком. На входе ее остановил охранник, и в этот момент коробка взорвалась. Скорее всего, курьер не знала о ее настоящем содержимом, писал «Коммерсант». Издание отмечало, что в результате взрыва женщину «буквально разорвало на части».

Предположительно, в ресторане отмечали юбилей главкома ВКС Александра Чайко. Воздушно-космические силы России (отвечающие за всю систему ПВО) он возглавил в мае 2026 года, а до этого руководил операцией в Сирии и наступлением российских войск в Киевской области в 2022 году. После деоккупации там нашли многочисленные свидетельства убийств и пыток мирных жителей. Украина также приписывает Чайко приказы бомбить гражданские объекты в Киевской области. За пять дней до торжества в Balzi Rossi Чайко исполнилось 55 лет. Генерал якобы планировал отметить в ресторане двойной праздник — и юбилей, и назначение главкомом ВКС.

На месте погибли три человека, еще двое умерли в больнице. После взрыва Национальный антитеррористический комитет заявил, что пострадал 21 человек, погибли курьер, остановивший ее охранник и посетитель ресторана (он оказался на веранде в момент взрыва). Позднее появились сообщения, что еще два человека умерли в больнице. Это фактически подтвердило посольство России в Италии, написав 3 августа, что при взрыве в Balzi Rossi погибли пятеро, а 19 человек «получили серьезные увечья». Власти назвали взрыв терактом, но не подтвердили, что его целью был именно Чайко.

Официально о жертвах ничего не известно. Неофициально в их числе называют дочь и зятя Чайко. «Верстка» сообщила, что среди пострадавших может быть 25-летняя дочь генерала Мария Чайко (по мужу Передрий) — ее имя было в списках пострадавших, которые распространяли связанные с силовиками телеграм-каналы. Также в списках фигурировал муж Марии, 27-летний Даниил Передрий. Блогер утверждает, что он погиб, «приняв на себя , которые предназначались» его жене. Других подтверждений гибели Передрия нет. О смерти или ранении самого генерала Чайко не сообщалось.

Что еще известно про Чайко и Передрия? «Агентство» выяснило по материалам утечек, что Мария Чайко в 2023 году окончила Институт публичного права и управления в Москве. На протяжении следующих двух лет она работала юрисконсультом в нотариальной конторе, получая от 2 до 39 тысяч рублей в месяц. В утечках она также фигурировала как владелица автомобиля BMW. Даниил Передрий в 2021 году окончил Российский экономический университет имени Плеханова. В утекших базах данных он значился как владелец автомобиля Lexus, спортсмен-инструктор и индивидуальный предприниматель — его компания «Нексум-групп» производит косметику и поставляет упаковку для нее. 26 сентября 2022 года, после объявления мобилизации в России, Передрий уезжал в Армению, но через месяц вернулся через Турцию. Мария Чайко получила паспорт на фамилию мужа в апреле 2025 года. Сама свадьба, судя по фотосессии, обнаруженной «Агентством», прошла в июне 2025-го в Villa Rotonda в закрытом поселке Довиль под Одинцовом. Издание называет Villa Rotonda «одной из самых дорогих банкетных площадок Подмосковья».

При взрыве могли пострадать еще два родственника главкома ВКС, предполагает «Верстка». Речь идет об Александре Передрии, отце Даниила Передрия и свате генерала Чайко, а также Евдокии Кирилловой, племяннице жены генерала. Александра Передрия источник «Верстки» опознал на видео телеграм-канала «112» — в нем мужчина проходит мимо машины скорой помощи в окровавленной рубашке (впрочем, кровь могла быть не его). Евдокия Кириллова фигурировала в списках пострадавших в результате взрыва под именами «Евдокия С.» и «Евдокия К.». Mash указывал, что ей 20 лет.

Посольство РФ в Италии заявило, что взрыв в Balzi Rossi был направлен против итальянцев. В Риме эту версию отвергли. «Планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели припугнуть итальянцев, работающих в России, показать им, что они тоже под прицелом и могут в любой момент стать следующей жертвой мерзавцев», — заявила российская дипмиссия. Глава МИД Италии Антонио Таяни назвал этот комментарий ложью: «Зачем украинцам запугивать итальянцев? Скорее наоборот, это русские запугивают итальянцев, учитывая, что мы поддерживаем Украину». При этом сама Украина ответственность за взрыв не брала; никто из представителей Киева вообще не высказывался о случившемся ни прямо, ни косвенно.

Полиция и скорая возле Balzi Rossi. 1 августа 2026 года Кирилл Зыков / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

В Balzi Rossi после взрыва заявили, что «ресторан и кухня в идеальном состоянии». Потом извинились. Сразу после происшествия появились сообщения, что взрыв могла вызвать утечка газа. Возможно, пытаясь опровергнуть их, шеф-повар Кармине Альфьери написал в инстаграме, что ресторан и кухня «в идеальном состоянии» и что «проблемы» возникли снаружи заведения. В аккаунте самого Balzi Rossi написали: «Благодарим всех за слова поддержки и неравнодушие. С нашим рестораном все в порядке». Позднее ресторан извинился, пообещал помочь семьям погибших и объявил о временном закрытии. Ксения Собчак писала, что он может возобновить работу 5 августа.

Взрыв в ресторане вызвал вопросы о протоколах безопасности для высокопоставленных российских военных. Подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов выразил мнение, что недопустимо проводить торжества в обычных ресторанах «при той статистике „удачных терактов“ против наших чиновников». Политолог Екатерина Шульман после теракта выложила в фейсбуке инструкцию о том, как российским военным избежать покушения (по ее словам, инструкцию распространяют в госпиталях Минобороны). В ней советуют частично сменить внешность, отказаться от служб доставки и «не приближаться к неожиданно доставленным посылкам».

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