Собянин назвал взрыв в московском ресторане терактом. По данным телеграм-каналов, число погибших выросло до пяти человек

Взрыв в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади был терактом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Вчера в Москве был совершен жестокий террористический акт, унесший жизни людей. Пострадавшие сейчас находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь», — написал он.

По словам Собянина, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Официально о возбуждении уголовного дела в Следственном комитете пока не сообщали. Накануне СК Москвы отчитался, что следователи «работают на месте инцидента». При этом «Коммерсант» со ссылкой на источник писал, что уголовное дело возбуждено по статье о теракте (205 УК).

По данным близких к силовикам телеграм-каналов «База», Mash, «112» и РЕН ТВ, число погибших в результате взрыва в ресторане Balzi Rossi выросло с трех до пяти человек. Двое пострадавших умерли в больнице. Еще не менее шести человек остаются в тяжелом состоянии после взрыва, пишут телеграм-каналы.

Взрыв в ресторане Balzi Rossi, находящемся на первом этаже высотки на Баррикадной, произошел вечером 1 августа. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что взорвалось самодельное устройство, которое пыталась пронести в ресторан девушка. По данным НАК, погибли три человека — сама девушка, охранник, пытавшийся ее не пустить, и один из посетителей частного мероприятия в ресторане. По данным телеграм-каналов, там отмечал день рождения главком Воздушно-космических сил России Александр Чайко, который и был целью взрыва.

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