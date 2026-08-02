Ресторан Balzi Rossi, где произошел взрыв, пообещал помочь семьям погибших. И извинился за пост, в котором говорилось, что в заведении «все в порядке»

Ресторан Balzi Rossi на Кудринской площади, где накануне произошел взрыв, пообещал помочь семьям погибших (по официальным данным, их трое), говорится в посте заведения в инстаграме.

«Ресторан Balzi Rossi принял решение оказать помощь семьям погибших. В ближайшее время мы свяжемся с их близкими, чтобы предоставить необходимую поддержку».

Накануне сразу после взрыва, когда сообщения об этом начали распространяться в соцсетях и телеграм-каналах, ресторан опубликовал пост, в котором говорилось: «Благодарим всех за слова поддержки и ваше неравнодушие. С нашим рестораном Balzi Rossi все в порядке». Сейчас этот пост удален. Сам ресторан в своем инстаграме объяснил это так:

Сегодня мы удалили ранее опубликованный пост, поскольку в сложившейся ситуации он крайне неуместен. Приносим искренние извинения. Мы приняли необходимые меры, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Взрыв в ресторане Balzi Rossi, который расположен в сталинской высотке на Баррикадной, произошел вечером 1 августа. Национальный антитеррористический комитет заявил, что взорвалось самодельное устройство, которое в ресторан собиралась пронести девушка. Она погибла при взрыве, также погиб охранник, пытавшийся ее не пустить, и один из посетителей. По данным телеграм-каналов, целью взрыва должен был стать главком ВКС Александр Чайко, который отмечал в ресторане свой день рождения.

что известно о взрыве и его цели

Взрыв в московском ресторане. Бомбу должны были пронести на празднование дня рождения главкома ВКС Александра Чайко. Погибли три человека, 21 получил ранения

что известно о взрыве и его цели

Взрыв в московском ресторане. Бомбу должны были пронести на празднование дня рождения главкома ВКС Александра Чайко. Погибли три человека, 21 получил ранения