Посольство России в Италии прокомментировало взрыв в московском ресторане Balzi Rossi, обвинив в причастности к нему Украину.

В заявлении посольства говорится, что «кровавые щупальца террористической банды Зеленского дотянулись до итальянского ресторана в Москве».

Только благодаря бдительности и самоотверженной верности своему профессиональному долгу сотрудника российской службы безопасности не пострадали шеф-повар из Неаполя К. Альфьери и члены его команды. <…> Понятно, что, планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели припугнуть итальянцев, работающих в России, показать им, что они тоже под прицелом и могут в любой момент стать следующей жертвой мерзавцев.

В посольстве утверждают, что в результате взрыва у ресторана Balzi Rossi погибли пять человек, а еще 19 посетителей ресторана «получили серьезные увечья». По официальным данным, которые вскоре после взрыва приводил Национальный антитеррористический комитет (НАК), погибших было трое, пострадавших — 21. Позже близкие к силовикам телеграм-каналы сообщали, что число погибших выросло до пяти человек, однако власти до сих пор этого официально не подтверждали.

Взрыв в московском ресторане Balzi Rossi, расположенном на первом этаже сталинской высотки на Баррикадной, произошел вечером 1 августа. В НАК заявили, что взорвалось самодельное устройство, которое в ресторан пыталась пронести девушка. По официальным данным, погибла она сама, охранник, пытавшийся ее не пустить, и один из посетителей.

Целью взрыва, по данным телеграм-каналов, должен был стать главком Воздушно-космических сил России Александр Чайко, назначенный на эту должность только весной. По некоторым данным, в ресторане он отмечал день рождения и свое назначение. Власти официально это не комментировали. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал взрыв в Balzi Rossi терактом.

что известно о генерале чайко

Целью теракта в московском ресторане, вероятно, был генерал Александр Чайко — хотя сам он в итоге не пострадал. Что о нем известно?

что известно о генерале чайко

Целью теракта в московском ресторане, вероятно, был генерал Александр Чайко — хотя сам он в итоге не пострадал. Что о нем известно?