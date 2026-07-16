Лаутаро Мартинес и Лионель Месси празднуют победный гол в ворота сборной Англии Thomas Coex / AFP / Scanpix / LETA

Кто в финале? Аргентина!! 2:1 с Англией! Авторы главного камбэка на этом ЧМ устроили еще один — на этот раз с куда более сильным соперником, чем Египет, и без спорных судейских решений. Англия вышла вперед в самом начале второго тайма, но аргентинцы сравняли на 85-й, а затем забили победный гол на второй минуте компенсированного времени. На счету Месси оба голевых паса.

Отдельно взятый фан-факт. Аргентина выходит в финал в третий раз за четыре последних ЧМ: в 2014-м она проиграла Германии, в 2022-м — победила Францию. Когда-то давно у Аргентины такое уже было — она играла в трех финалах за четыре чемпионата подряд с 1978-го по 1990-й год. Из них два были выиграны, один — проигран.

О чем говорят. ФИФА продолжает активно перенимать американские коммерческие практики: вслед за «паузами на водопой», основной целью которых по факту оказалась реклама, теперь выясняется, что длительность перерыва в финале могут изменить ради музыкального шоу. Правила футбола четко ограничивают паузу 15 минутами, и первоначально предполагалось, что представление, в котором примут участие Мадонна, Шакира (или ее двойник?), BTS и Джастин Бибер, продлится 11 минут.

Однако теперь выясняется, что продолжительность перерыва хотят увеличить — чтобы вместить туда и шоу, и анализ событий первого тайма. Официальных заявлений пока нет, но по разным данным, пауза может продлиться от 20 минут до получаса. В Супербоуле, откуда пошла мода на хафтайм-шоу, перерыв обычно длится около 30 минут — при том, что в обычных матчах чемпионата по американскому футболу составляет лишь 13.

Фото дня. Фанаты Аргентины в Буэнос-Айресе празднуют выход своей сборной в финал.

Natacha Pisarenko / AP / Scanpix / LETA

Далее в программе. Два дня перерыва, а затем в субботу (точнее, в 0:00 в ночь на воскресенье) — матч за третье место: Франция против Англии. Финал начнется в воскресенье вечером, в 22:00 по Москве.

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