Месси чудом не вылетел с чемпионата вслед за Роналду. Египет: это не чудо, это ФИФА с помощью судей тянет его в финал Что там на ЧМ? Суперкоротко

Месси празднует свой гол в ворота Египта на 83-й минуте, после которого счет стал 2:2 Carlos Barria / Reuters / Scanpix / LETA

Кто как с кем сыграл. Аргентина — Египет 3:2. Величайший (и это не фигура речи, а статистический факт) камбэк за всю историю чемпионатов мира: к 79-й минуте аргентинцы проигрывали 0:2, но до конца основного времени смогли забить трижды. Месси продолжает соревноваться в разнообразных рекордах сам с собой — в первом тайме не забил с пенальти (четыре незабитых пенальти на ЧМ за карьеру, ни у кого другого нет больше двух), во втором забил гол с игры (девять игр с голами на ЧМ подряд, ни у кого другого нет больше шести). Швейцария прошла Колумбию: 0:0 после унылейших 120 минут игры и 4:3 в серии пенальти.

Сетка плей-офф. Игры 1/8 финала завершены, на чемпионате остались восемь команд. Четвертьфинальные пары: Франция — Марокко, Испания — Бельгия, Норвегия — Англия, Аргентина — Швейцария.

Отдельно взятый фан-факт. Нулевая ничья в матче Швейцарии и Колумбии стала уже восьмой на этом ЧМ — это рекорд по безголевым матчам, до этого ни на одном чемпионате их не было больше семи. Причем рекорд несколько парадоксальный, так как на нынешнем турнире забивают очень много голов — в среднем 2,92 за игру, это максимальный показатель с 1970 года.

О чем говорят. Новый судейский скандал (чем ближе к финалу, тем они чаще, хм…) — египтяне считают, что победу у них украл судья. Конкретных претензий две — один из голов Египта якобы неправильно отменили после VAR, в другом эпизоде в ворота Аргентины якобы нужно было назначать пенальти. Мо Салах: «Что касается судейства, то я предпочту не комментировать. Все видели, что произошло». Нападающий Зико: «Судья с первой минуты был решительно настроен на то, чтобы мы проиграли». Вратарь Алаа: «С судейством все ясно».

Тренер Египта Хоссам Хассан прямо обвинил ФИФА в том, что она тянет Месси в финал: «В игру могут вступать коммерческие интересы: „мы не хотим, чтобы Месси вылетел, мы хотим, чтобы чемпион мира остался на турнире“». Футбольная ассоциация Египта подала официальный протест, в котором указала, что судья сыграл «решающую роль» в победе Аргентины.

Фото дня. Дети в Венесуэле смотрят чемпионат мира в пункте временного размещения, который ООН организовала для пострадавших от недавнего разрушительного землетрясения.

Marian Carrasquero / Reuters / Scanpix / LETA

Далее в программе. Сегодня небольшой перерыв, впервые со старта ЧМ не состоится ни одного матча. Завтра вечером (23:00 мск) первый четвертьфинал: Франция — Марокко. До конца чемпионата осталось лишь восемь игр.

Полное расписание турнира и подробные результаты — тут.

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