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Кто как с кем сыграл. Испания обыграла Португалию 1:0, для Криштиану Роналду, по его собственным словам, этот матч стал последним на чемпионатах мира. Итоги шести ЧМ для португальца: 27 матчей, 11 голов, лучший результат сборной — четвертое место в 2006 году. США — Бельгия 1:4, Фоларин Балогун, чью дисквалификацию отменили после вмешательства Дональда Трампа, ничем не запомнился. Четвертый гол в матче бельгийцы издевательски отметили «танцем Трампа» — ритмичными движениями руками, сжатыми в кулаки, которыми президент США любит приободрить сторонников.

Отдельно взятый фан-факт. Тренер португальцев Роберто Мартинес перед началом ЧМ говорил, что верит в нумерологию и в то, что число 6 принесет команде удачу: в 1966 году она показала лучший результат на ЧМ (третье место), а в 2016-м выиграла чемпионат Европы. Нумерология сработала, но в обратную сторону: португальцы вылетели 6 июля, пропустив решающий гол от Микеля Мерино, играющего под шестым номером.

О чем говорят. Сенатор из Парагвая Селеста Амарилья после проигрыша своей сборной французам в соцсетях набросилась с расистскими оскорблениями на Мбаппе, забившего победный гол. Она назвала футболиста «колонизированным камерунцем, упорно притворяющимся французом» и заявила, что тот «пил кокосовое молоко вместо материнского, а самыми образованными из тех, кого он слышал, были шимпанзе».

Мбаппе в ответ назвал Амарилью «презренной женщиной, недостойной должности», отметив, что ее действия создают негативный имидж для Парагвая в мире. Футболиста поддержали Эммануэль Макрон и министр спорта Франции, а французская федерация футбола написала жалобу в прокуратуру. Действия Амарильи осудило даже правительство Парагвая, но сама сенатор не отступает. Она удалила свой первоначальный пост, объяснив его появление эмоциями, но теперь обвиняет Мбаппе в сексизме и требует извинений за фразу о «презренной женщине».

Фото дня. Бельгийские фанаты в Брюсселе сжигают американский флаг, празднуя победу своей сборной над США.

Daniel Gnap / NurPhoto / Getty Images

Далее в программе. Сегодня — две последних игры 1/8 финала. В 19:00 мск Аргентина сыграет с Египтом, в 23:00 Колумбия — Швейцария.

Полное расписание турнира и подробные результаты — тут.

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