Дональд Трамп и Джанни Инфантино с Кубком мира во время жеребьевки ЧМ. 5 декабря 2025 года PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA

На чемпионате мира по футболу — громкий политический скандал. Дисциплинарный комитет ФИФА разрешил нападающему сборной США Фоларину Балогуну сыграть против Бельгии в 1/8 финала, хотя тот должен был пропустить матч из-за красной карточки. Отмена дисквалификации — достаточно редкое, но все же — привлекла всеобщее внимание из-за того, что случилась на фоне беспрецедентного давления Белого дома: президент США Дональд Трамп лично дважды звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино. Источники Politico и The Wall Street Journal рассказали, как администрация президента начала лоббировать отмену дисквалификации сразу после удаления Балогуна.

Балогун — ключевой игрок сборной США, забивший на этом ЧМ четыре гола в трех матчах, — получил красную карточку во втором тайме игры 1/16 финала с Боснией 2 июля. Само по себе удаление вызвало споры: Балогун наступил на ногу защитнику команды соперников в игровом эпизоде, и не факт, что делал это умышленно. Судья сначала не стал показывать американцу даже желтой карточки, но, посмотрев видеоповтор эпизода, решил удалить его с поля. Красная карточка на чемпионате мира автоматически означает пропуск следующей игры.

Как пишет The Wall Street Journal, министр торговли США Говард Лютник и директор рабочей группы Белого дома по вопросам ЧМ Эндрю Джулиани (сын бывшего мэра Нью-Йорка и давнего друга Трампа Рудольфа Джулиани) сочли удаление Балогуна «несправедливостью, требующей вмешательства на высшем уровне». Через несколько часов после матча они созвонились с Трампом и убедили президента, что дисквалификация несправедлива и что она ставит под угрозу шансы сборной США в матче с Бельгией. Тот поручил своей команде найти способ ее отменить.

Лютник и Джулиани посвятили в свои планы руководство Федерации футбола США, чтобы та подготовила апелляцию, а также решили использовать авторитетных юристов Белого дома для поиска возможных лазеек в правилах. При участии Скотта Гудвина — крупнейшего спонсора сборной США — Джулиани начал собирать компромат на бразильского арбитра Рафаэля Клауса, показавшего красную карточку: чиновники в Белом доме изучали предыдущие спорные ситуации с участием судьи, чтобы использовать их как аргументы на апелляции.

На следующий день, 3 июля, уже сам Трамп позвонил председателю ФИФА Джанни Инфантино. Как напоминает Politico, они — давние друзья, Инфантино неоднократно бывал в Белом доме. Они продолжали поддерживать личные контакты даже тогда, когда Трамп начал войну с Ираном, — хотя это поставило под вопрос участие иранской сборной в чемпионате мира, что угрожало сорвать плановое проведение турнира. Помимо этого, как ожидается, именно Трамп вместе с Инфантино будет вручать Кубок мира победителю финала.

Во время разговора Трамп расспросил Инфантино о действующих правилах по поводу дисквалификации за красные карточки, а также призвал президента ФИФА пересмотреть решение по Балогуну. Инфантино «согласился изучить вопрос», но, подчеркнул один из источников WSJ, никаких обещаний не давал.

Как пишет Politico, после этого разговора американской апелляции дали ход через юридические и дисциплинарные каналы ФИФА, а по доступным процедурным вариантам, позволяющим отменить удаление, Инфантино консультировал Эмилио Гарсия, директор ФИФА по юридическим вопросам.

5 июля дисциплинарный комитет ФИФА отменил дисквалификацию Балогуна. Формальным основанием для этого стала 27-я статья дисциплинарного кодекса, в соответствии с которой комитет, «если сочтет это допустимым», может заменить дисквалификацию на условную — Балогуну назначили испытательный срок на один год.

Никаких обоснований своих действий дисциплинарный комитет не предоставил (впрочем, по регламенту, он и не обязан этого делать). В ФИФА после этого официально лишь напомнили, что Инфантино и руководство организации формального влияния на дисциплинарный комитет не имеют — этот орган, в который входят 18 человек, по уставу организации действует независимо от президента и исполнительного комитета.

После отмены дисквалификации, сообщили источники Politico, Трамп еще раз позвонил Инфантино. В своей соцсети Truth он написал: «Спасибо ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили большую несправедливость!». Позже он сам подтвердил, что «просил ФИФА о пересмотре решения».

Решение ФИФА уже открыто раскритиковала УЕФА, которая организует турниры европейских сборных. Там отмену дисквалификации назвали «беспрецедентной, непонятной и неоправданной».

В Федерации футбола Бельгии заявили, что официально запросили в ФИФА копию решения, протоколы и юридическое обоснование процедуры, и что будут оспаривать право Балогуна участвовать в матче. «Мы намерены в ближайшие часы, дни и месяцы продолжать борьбу в защиту фундаментальных принципов этики, честной конкуренции и интересов футбола в целом», — заявила бельгийская футбольная федерация.

Матч США — Бельгия начнется в ночь на 7 июля в 02:00 по московскому времени.