Bahho Kara / IMAGO / Scanpix / LETA

Кто как с кем сыграл. Норвегия обыграла Бразилию 2:1, Холанд забил оба гола норвежцев, его голевая серия в турнирных матчах за сборную продолжается уже 14 матчей. Единственный гол у бразильцев забил Неймар (с пенальти) — после матча 34-летний нападающий, специально вернувшийся в сборную только ради ЧМ-2026, заплакал прямо на поле. Англия обыграла Мексику 3:2, у Кейна гол, у Беллингема дубль.

Отдельно взятый фан-факт. Сборная Бразилии вылетела на стадии 1/8 финала впервые за 36 лет. В последний раз до вчерашнего дня бразильцы покидали турнир так рано на ЧМ-1990; на следующих девяти чемпионатах подряд они доходили как минимум до четвертьфинала.

О чем говорят. ФИФА отменила дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна — он получил красную в матче 1/16 финала и должен был пропустить игру с Бельгией, но дисциплинарный комитет пересмотрел это наказание. Это исключительно редкая, но все же не уникальная ситуация: например, Криштиану Роналду за нарушение в одном из матчей отбора к ЧМ получил три игры дисквалификации, но в итоге пропустил лишь одну.

Настоящий скандал случился не столько из-за самого решения, сколько из-за того, что президенту ФИФА Джанни Инфантино дважды звонил Дональд Трамп: первый раз до заседания дисциплинарного комитета, второй раз — после. В ФИФА настаивают: дисциплинарный комитет — независимый орган из 18 человек, и Инфантино на его решение в любом случае повлиять не мог, но в это мало кто верит. Даже официально назвала отмену дисквалификации «беспрецедентной, непонятной и неоправданной».

Фото дня. Сборная Англии покидает стадион в Мехико под усиленной охраной мексиканской нацгвардии после победы над хозяевами турнира. Этот матч был последней игрой ЧМ, которая состоялась в Мексике. Начиная с ¼ финала все игры будут проходить в США.

Ivan Arias / Reuters / Scanpix / LETA

Далее в программе. Вечером — Испания против Португалии, потенциально последний матч Криштиану на чемпионатах мира (вчера он заявил, что на ЧМ-2030 играть уже не планирует). Ночью США во главе с телефонной трубкой Трампа реабилитированным Балогуном сыграют с Бельгией.

Полное расписание турнира и подробные результаты — тут.

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Мбаппе безнаказанно бьют весь матч — но он все равно опять забивает и выводит Францию в четвертьфинал Что там на ЧМ? Суперкоротко

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