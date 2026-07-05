Килиан Мбаппе во время матча сборных Франции и Парагвая на стадионе в Филадельфии, 4 июля 2026 Ulrik Pedersen / NurPhoto / Getty Images

Кто как с кем сыграл. Франция с минимальным счетом выиграла у Парагвая, который до этого выбил с турнира Германию, единственный гол Килиан Мбаппе забил с пенальти. Марокко легко обыграло Канаду — 3:0. Марокканцы и французы встретятся в ¼ финала друг с другом.

Отдельно взятый фан-факт. Гол Мбаппе стал для него уже 11-м в матчах плей-офф чемпионатов мира. Просто для понимания, насколько это круто: за то время, что Мбаппе выступает за сборную (с ЧМ-2018 в России), он забил в играх на вылет больше голов, чем вся сборная Бразилии или вся сборная Англии. Всего за карьеру на ЧМ у Килиана уже 19 мячей, Месси (пока) впереди — у него 20.

О чем говорят. О запредельной грубости игроков Парагвая: весь матч против Франции они играли предельно грязно — били и толкали соперников после свистка, оскорбляли их, провоцировали потасовки и симулировали собственные травмы. Это видели все, кто смотрел матч, — но не судья Ильгиз Танташев: за всю игру он не показал парагвайцам ни одной желтой карточки (хотя и назначил решившее исход игры пенальти).

Больше всех, конечно, били Мбаппе: тренер Дидье Дешам после матча сказал, что ближе к концу даже «попросил двух самых крупных парней быть рядом с Килианом», чтобы тому не нанесли травму. После финального свистка сам Мбаппе сначала демонстративно отпраздновал победу прямо перед лицом одного из защитников соперника, а затем отказался пожать руку вратарю — и получил от него мячом в спину. Игру парагвайцев он сам прокомментировал так: «Если нам нужно опустить руки в дерьмо [ради победы], мы опустим руки в дерьмо».

Фото дня.

Болельщик сборной Франции с плакатом «Мбаппе, можно мне твою футболку или автограф, пожалуйста?» Juan Luis Diaz / Quality Sport Images / Getty Images

Далее в программе. Сегодня — сразу два суперинтересных матча. В 23:00 мск Бразилия — Норвегия. В три часа ночи — Англия против Мексики, Гарри Кейн (5 голов) против защиты, которая с начала чемпионата до сих пор не пропустила ни одного мяча.

Полное расписание турнира и подробные результаты — тут.

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