Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забивает гол вратарю Кабо-Верде Возинье в первом тайме матча, проходившего в Майами 3 июля 2026 года Peter Joneleit / Icon SMI / ZUMA Press

Кто как с кем сыграл. Вчера прошли последние матчи 1/16 финала. Аргентина лишь в дополнительное время смогла обыграть сенсацию этого турнира Кабо-Верде — 3:2. По ходу матча футболисты Кабо-Верде дважды отыгрывались (причем второй раз уже в овертайме), но дотянуть до пенальти не смогли, пропустив решающий гол на 111-й минуте. Месси стал лучшим игроком матча. Египет прошел Австралию (ничья 1:1 и 4:2 по пенальти) — австралийцы на 119-й минуте выпустили запасного вратаря специально под серию одиннадцатиметровых, но он не отбил ни одного удара. Колумбия — Гана 1:0.

Сетка плей-офф. Аргентина в 1/8 финала сыграет с Египтом, Колумбия вышла на Швейцарию.

4 июля Канада — Марокко, 20:00 мск Парагвай — Франция, 0:00 5 июля Бразилия — Норвегия, 23:00 Мексика — Англия, 3:00 (ночь на 6 июля) 6 июля Португалия — Испания, 22:00 США — Бельгия, 3:00 (ночь на 7 июля) 7 июля Аргентина — Египет, 19:00 Швейцария — Колумбия, 23:00

Отдельно взятый фан-факт. Месси в матче с Кабо-Верде опять забил и снова вышел вперед в гонке бомбардиров с Мбаппе: у аргентинца семь голов, у француза — шесть. А еще Месси продлил свою голевую серию на ЧМ до рекордных в истории восьми матчей подряд — он забивает в каждой игре, начиная с 1/8 финала ЧМ-2022.

О чем говорят. О фантастической сборной Кабо-Верде! Для крошечной страны с населением 580 тысяч человек первый в ее истории чемпионат мира получился абсолютно грандиозным: ничья с Испанией, ни одного поражения в группе, выход в плей-офф — и вот теперь достойный вылет в равном матче с действующими чемпионами мира.

После игры с Аргентиной 40-летний вратарь Возинья, ставший одним из символов этого ЧМ, заявил, что, несмотря на проигрыш, нужно гордиться результатом. «У нас фантастическая команда», — сказал Возинья. Даже сам Месси похвалил Кабо-Верде, отметив, что игроки этой сборной «не случайно» не проиграли Испании и Уругваю.

Фото дня. ЧМ, который проходит в США, Канаде и Мексике, совпал с празднованием 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки (главная дата — сегодня, 4 июля). На фото болельщица стоит возле телевизора в баре в традиционном английском колониальном наряде, она обмахивается веером из-за жары.

Dylan Martinez / Reuters / Scanpix / LETA

Далее в программе. Ждем первые матчи 1/8 финала: Канада — Марокко (20:00 мск) и Парагвай — Франция (00:00).

Полное расписание турнира и подробные результаты — тут.

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