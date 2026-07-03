Роналду забивает пенальти в ворота Хорватии Lampson Yip / Clicks Images / Getty Images

Кто как с кем сыграл. Португалия — Хорватия 2:1 — самый топовый по вывеске матч 1/16 финала оказался самым драматичным по игре (впрочем, Бельгия может с этим поспорить). Хорваты забили первыми, Криштиану сравнял с пенальти, на четвертой минуте компенсированного времени Португалия забила второй, а на 13-й (!) добавленной хорваты смогли отыграться — но судья отменил этот гол после видеопросмотра. Испания — Австрия 3:0 — испанцы, начавшие турнир очень невзрачно (чего стоит хотя бы ничья с Кабо-Верде), от матча к матчу выглядят все увереннее. Швейцария — Алжир 2:0.

Сетка плей-офф. Португалия и Испания сыграют в 1/8 финала друг с другом, победитель выйдет на победителя пары США — Бельгия. Соперниками Швейцарии станет Колумбия или Гана.

Отдельно взятый фан-факт. Гол, который Криштиану Роналду забил хорватам, стал для него первым в плей-офф чемпионатов мира: до этого португалец забивал только на групповых стадиях. В общей сложности за карьеру на ЧМ у него теперь 11 голов (у Месси уже 19). А еще Криштиану стал самым возрастным автором гола в плей-офф ЧМ — вчера ему был 41 год и 147 дней.

О чем говорят. Отмена гола Хорватии после видеоповтора стала поводом для новых споров по поводу офсайдов (вы что, серьезно думали, что появление VAR их прекратит?). Суть эпизода (вот тут он покадрово): в момент паса в штрафную хорватский игрок не находился вне игры, но пока мяч летел, его в прыжке — буквально кончиками волос — коснулся другой нападающий (это как раз и зафиксировали датчики VAR). Это микроскопическое касание судья формально счел новым пасом — а так как в этот момент адресат уже был в офсайде, гол отменили.

По букве правил — это офсайд. По сути — касание никак не повлияло ни на траекторию мяча, ни на эпизод в целом, и отмена такого гола (да еще и в концовке такого эмоционального матча), как считают многие, неправильна, бессмысленна и противоречит самому духу игры. Болельщики строчат тысячи комментариев за и против изменения действующего подхода, ФИФА пока лишь заявила, что в рамках действующих правил решение арбитра — правильное.

Фото дня. Криштиану Роналду и Лука Модрич обнимаются после матча. Португалец и хорват в середине нулевых были лидерами «Реала», который на тот момент доминировал в европейском футболе — вместе они выиграли четыре Лиги чемпионов. Очень вероятно, что для 40-летнего Модрича вчерашний матч стал последним в карьере.

Jeenah Moon / Reuters / Scanpix / LETA

Далее в программе. Сегодня — три последних матча 1/16 финала. Аргентина в час ночи по Москве сыграет против Кабо-Верде. Вечером (21:00 мск) Австралия — Египет, ближе к утру (4:30) Колумбия — Гана.

Полное расписание турнира и подробные результаты — тут.

Что было раньше

Англия с трудом проходит ДР Конго, Бельгия забивает победный гол на 125-й (!!) минуте. Роналду сыграет против Модрича — после 222 совместных матчей за «Реал» Что там на ЧМ? Суперкоротко

Что было раньше

Англия с трудом проходит ДР Конго, Бельгия забивает победный гол на 125-й (!!) минуте. Роналду сыграет против Модрича — после 222 совместных матчей за «Реал» Что там на ЧМ? Суперкоротко