Юри Телеманс (номер 8) празднует с партнерами решающий гол в ворота Сенегала. Alex Grimm / Getty Images

Кто как с кем сыграл. Бельгия и Сенегал организовали самый драматичный матч всего ЧМ: Сенегал вел 2:0 до 86-й минуты, но бельгийцы (у которых до этого настолько ничего не получалось, что игроки едва ли не дрались между собой) умудрились за три минуты сравнять счет. А на последней минуте овертайма защитник Сенегала сбил Юри Тилеманса в штрафной, судья — после очень долгих видеопросмотров — назначил пенальти: Тилеманс забил, 3:2, Бельгия идет дальше. Англия — ДР Конго 2:1: англичане проигрывали до 75-й минуты, но затем быстрый дубль Гарри Кейна не дал состояться сенсации. США — Босния 2:0.

Сетка плей-офф. В 1/8 финала бельгийцы и американцы сыграют между собой. Англия вышла на Мексику — а победитель этой пары потом встретится с Бразилией или Норвегией.

Отдельно взятый фан-факт. Решающий гол Тилеманса с пенальти стал самым поздним за всю историю чемпионатов мира: в момент удара официальное табло показывало 124 минуты и 44 секунды.

О чем говорят. После матча Бельгии и Сенегала болельщики сразу вспомнили про еще один легендарный камбэк бельгийцев. На ЧМ-2018 в России в 1/8 финала они проигрывали Японии 0:2 до 69-й минуты, но потом забили два гола за пять минут, а уже в компенсированное время (на четвертой добавленной) — и третий победный гол. На том ЧМ Бельгия в итоге дошла до полуфинала.

«Восемь лет назад у нас был похожий сценарий в матче с Японией. Мы тоже проигрывали 0:2, а в итоге вырвали победу 3:2. В футболе один гол может перевернуть все. Так вышло и в этот раз, и я очень горжусь командой за то, что мы не переставали верить в успех», — сказал голкипер Тибо Куртуа, игравший и вчера, и восемь лет назад.

Фото дня. Болельщики сборной США празднуют гол своей команды в фан-зоне рядом с Капитолийским холмом.

Kevin Carter / Getty Images

Далее в программе. Вечером (22:00 мск) Испания — Австрия, ранним завтрашним утром (06:00) Швейцария — Алжир. Ночью — главный топ-матч всего первого этапа плей-офф: Португалия против Хорватии, 41-летний Роналду против 40-летнего Модрича — в середине десятых эти двое вместе сыграли 222 матча за «Реал» и выиграли четыре Лиги чемпионов за шесть лет.

Полное расписание турнира и подробные результаты — тут.

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