Килиан Мбаппе перед матчем со Швецией Mike Segar / Reuters / Scanpix / LETA

Кто как с кем сыграл. Франция разгромила Швецию 3:0, Мбаппе забил дважды. Команда Дидье Дешама выглядит настоящей машиной без слабых мест, после матча она укрепила позиции в качестве безоговорочного фаворита на победу в ЧМ: сейчас букмекеры оценивают вероятность такого исхода в 30-35% (у Аргентины меньше 20%, у Англии и Испании — около 10%). Норвегия обыграла Кот-дʼИвуар 2:1, Холанд забил победный. Мексика — Эквадор 2:0, мексиканцы до сих пор не пропустили ни одного гола на этом ЧМ.

Сетка плей-офф. Есть первая топ-пара в 1/8 финала: Норвегия сыграет с Бразилией! Франции достался потенциально легкий Парагвай (немцы, впрочем, с такой характеристикой не согласятся), Мексика пока ждет соперника (очень вероятно, это будет Англия).

Отдельно взятый фан-факт. Благодаря голу в ворота Кот-дʼИвуара Эрлинг Холанд продолжил свою невероятную серию: почти два года он забивает за сборную во всех матчах сборной без учета товарищеских. С ноября 2024 года, когда эта серия началась голом в ворота Словении в Лиге наций, Холанд провел 13 турнирных матчей за сборную и забил в них 25 мячей. На ЧМ за три игры у него уже пять голов (у Месси и Мбаппе — по шесть).

О чем говорят. Вся Германия ищет виноватых в вылете с ЧМ после проигрыша Парагваю. Самая очевидная кандидатура — тренер Юлиан Нагельсман, в первую очередь его обвиняют в неумении создать в команде нужную атмосферу. Показательный факт: Джонатан Та, не забивший решающий пенальти, исполнял одиннадцатиметровый впервые в карьере — ему пришлось бить, потому что все остальные футболисты просто отказались брать на себя такую ответственность. Отставку Нагельсмана считают почти свершившимся фактом, сборную после него может возглавить Юрген Клопп.

Под критику попал и канцлер Фридрих Мерц. После поражения он написал в соцсетях, что гордится командой, которая «своей самоотдачей и командным духом воодушевила страну». Мягко говоря, его не поняли — и уже сам Мерц стал объектом насмешек в духе «видимо, он смотрел какой-то другой матч» и «канцлер, как всегда, оторван от реальности». Мерц от своих слов не отказался — и в следующем посте написал: «Успехи мы празднуем вместе. И помогаем друг другу при поражении. Это делает нас сильными».

Фото дня. Мексиканцы празднуют успех своей сборной в матче с Эквадором в центре Мехико. Мексика выиграла матч плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года (тогда для нее это тоже был домашний чемпионат).

Sashenka Gutierrez / EPA / Scanpix / LETA

Далее в программе. Сегодня ранним вечером играет Англия (19:00 мск) — против ДР Конго. Затем Бельгия — Сенегал (23:00 мск) и США — Босния (03:00).

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