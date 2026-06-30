Кошмарный день для топ-сборных: Германия и Нидерланды вылетают в сериях пенальти, Бразилия еле-еле добывает победу на пятой добавленной минуте Что там на ЧМ? Суперкоротко

Нападающий сборной Германии Ник Вольтемаде после незабитого послематчевого пенальти. Nicolo Campo / LightRocket / Getty Images

Кто как с кем сыграл. Парагвай сенсационно выбил с ЧМ по футболу Германию: 1:1 в игровое время, а затем 4:3 в крайне эмоциональной серии пенальти (по ходу серии немцы смогли отыграть отставание в два (!) точных удара, но в решающий момент Джонатан Та все равно пробил выше ворот). Просто для дополнительного понимания, насколько этот результат невероятен: президент Парагвая сразу после матча объявил вторник общенациональным выходным.

Бразилия с большим трудом обыграла Японию — 2:1, победный гол Мартинелли забил на пятой добавленной минуте. Нидерланды в серии пенальти уступили Марокко.

Сетка плей-офф. Первая пара 1/8 финала уже определилась: Марокко сыграет с Канадой. Соперником Парагвая будет либо Франция, либо Швеция, Бразилия встретится с победителем пары Норвегия — Кот-дʼИвуар.

Отдельно взятый фан-факт. Нидерланды в третий раз подряд вылетают с ЧМ по пенальти. Предыдущие два раза они проигрывали серии одиннадцатиметровых Аргентине — в полуфинале ЧМ-2014 и в четвертьфинале ЧМ-2022 (в 2018 году в России голландцы не играли). В основное и дополнительное время на чемпионатах мира Нидерланды не проигрывают уже 16 матчей — и это абсолютный рекорд за всю историю турниров: в последний раз они потерпели поражение в финале ЧМ-2010.

О чем говорят. В дополнительное время матча с Парагваем Германия забила гол (и даже успела его отметить) — но после просмотра видеоповтора судья его отменил. Причина — один из нападающих, напрямую не участвовавших в голе, блокировал вратаря, мешая тому нормально перемещаться. Хотя игрок не хватал голкипера руками, по новым правилам, введенным прямо перед ЧМ, сама по себе попытка блокировки может быть квалифицирована как нарушение. «Это скандал. Это даже близко не фол», — заявил после матча тренер немцев Юлиан Нагельсман. Многие эксперты и болельщики с ним согласны.

Для Германии вылет уже со второго крупного турнира подряд сопровождается спорным судейским решением: на ЧЕ-2024 в четвертьфинале с Испанией судья не посчитал нарушением игру испанского защитника рукой в собственной штрафной и не назначил в ворота испанцев пенальти. Немцы в итоге проиграли.

Фото дня. Парагвайцы празднуют победу своей сборной в центре столицы страны, города Асунсьон.

Nathalia Aguilar / Anadolu / Getty Images

Далее в программе. Вечером свой путь в плей-офф начинают еще две топ-сборные: Норвегия сыграет против Кот-дʼИвуара (19:00 мск), Франция — против Швеции (23:00 мск). Ночью (03:00 мск) Мексика — Эквадор.

Полное расписание турнира и подробные результаты — тут.

Что было раньше

Канада разрушает «проклятие Дрейка» и первой выходит в 1/8 финала. Президент Южной Кореи требует реформ в стране из-за раннего вылета сборной Что там на ЧМ? Суперкоротко

Что было раньше

Канада разрушает «проклятие Дрейка» и первой выходит в 1/8 финала. Президент Южной Кореи требует реформ в стране из-за раннего вылета сборной Что там на ЧМ? Суперкоротко