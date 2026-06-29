Канада разрушает «проклятие Дрейка» и первой выходит в 1/8 финала. Президент Южной Кореи требует реформ в стране из-за раннего вылета сборной Что там на ЧМ? Суперкоротко

Игроки сборной Канады празднуют гол в ворота ЮАР Robin Alam / ISI Photos / Getty Images

Кто как с кем сыграл. Плей-офф стартовал: вчера в первом и единственном пока матче сборная Канады с минимальным счетом 1:0 обыграла ЮАР. Игра была крайне унылой (показатель у Канады — 1,30, у ЮАР — 0,16 (!)), единственный гол был забит на второй добавленной минуте, когда команды уже явно готовились к дополнительному времени. В 1/8 финала канадцы сыграют с Марокко или Нидерландами.

Отдельно взятый фан-факт. Победа канадской сборной преодолела «проклятие Дрейка» — известный мем, согласно которому спортсмены или команды неизбежно (ну или почти неизбежно) проигрывают, если рэпер публично делает на них крупную ставку. За последние годы Дрейк неизменно ошибался в прогнозах на финальные матчи в НХЛ, НБА, US Open и других турнирах в самых разных видах спорта. Месяц назад он потерял миллион долларов, поставив на «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. И вот теперь — наконец-то успех: на победу родной сборной (Дрейк — канадец) рэпер поставил 770 тысяч и выиграл 1,01 миллиона.

О чем говорят. В Южной Корее неожиданно ранний вылет сборной с ЧМ превратился в политический вопрос. Все дело — в главном тренере Хон Мен Бо. Его назначение еще два года назад было встречено критикой по всей стране из-за непрозрачности и потенциального кумовства. Хон получил пост после одного короткого собеседования с чиновником футбольной федерации, в то время как кандидатуры иностранных тренеров отклонялись по итогам многоуровневых отборов.

Сам Хон Мен Бо уже объявил, что уходит в отставку и берет на себя ответственность за неудачное выступление сборной. Однако многие хотят, чтобы эту ответственность с ним разделили и спортивные чиновники. Например, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен в эмоциональном посте в соцсети икс обвинил спортивных чиновников в «неспособности отделять общественные интересы от личных» и потребовал от правительства реформировать деятельность футбольной федерации, в частности, построив систему общественного надзора над ее ключевыми решениями.

Фото дня. Канада — одна из хозяек чемпионата — играла первый в своей истории матч плей-офф ЧМ не на своей территории, а в Лос-Анджелесе. Дома десятки тысяч болельщиков поддерживали ее в фан-зонах (на фото — Ванкувер).

Sterling Lorence / FIFA / Getty Images

Далее в программе. Сегодня три матча 1/16 финала, и во всех участвуют топ-сборные. Бразилия (20:00 мск) играет с Японией, Германия (23:30 мск) с Парагваем. В 4:00 мск самая потенциально интересная пара первого раунда плей-офф — Нидерланды против Марокко.

Полное расписание турнира и подробные результаты — тут.

Что было раньше

ДР Конго впервые в плей-офф, а Узбекистан летит домой. Месси выходит на замену и снова забивает. Стали известны все пары 1/16 финала Что там на ЧМ? Суперкоротко

Что было раньше

ДР Конго впервые в плей-офф, а Узбекистан летит домой. Месси выходит на замену и снова забивает. Стали известны все пары 1/16 финала Что там на ЧМ? Суперкоротко