ДР Конго впервые в плей-офф, а Узбекистан летит домой. Месси выходит на замену и снова забивает. Стали известны все пары 1/16 финала Что там на ЧМ? Суперкоротко

Футболист сборной Узбекистана Шерзод Насруллаев после проигрыша сборной ДР Конго и вылета с чемпионата мира по футболу Erik S. Lesser / AP / Scanpix / LETA

Кто как с кем сыграл. Англия обыграла Панаму со счетом 2:0 и уверенно заняла первое место в своей группе. Второе место у Хорватии, которая добыла необходимую для выхода в плей-офф победу в матче с Ганой (2:1). Португалия с Колумбией сыграли вничью (0:0) в матче, который для обеих сборных уже ничего не решал. Вничью (но гораздо более зажигательно) сыграли и Австрия с Алжиром (3:3) — и в итоге вдвоем отправились в плей-офф. Турнир покидает Иордания, проигравшая Аргентине со счетом 1:3. Месси начинал матч на скамейке, но за полчаса до конца игры вышел на замену и снова забил (уже шестой мяч на этом ЧМ). Домой летит и Узбекистан, который в матче с ДР Конго открыл счет — но затем пропустил три.

Турнирные расклады. Групповой этап ЧМ завершился, и теперь известны все пары плей-офф — на этом чемпионате он начинается с 1/16 финала. Одни из самых интригующих вывесок этого этапа — Бразилия-Япония и Португалия-Хорватия. У остальных фаворитов расклады такие: Германии достался Парагвай, Франции — Швеция, Испании — Австрия, Англии — ДР Конго. Аргентина сыграет с Кабо-Верде, которая все свои матчи на ЧМ провела вничью.

Отдельно взятый фан-факт. На этом ЧМ в плей-офф вышли девять африканских стран, и пять из них — впервые (ДР Конго, Египет, Кабо-Верде, Кот-дʼИвуар и ЮАР). Также в 1/16 сыграют Алжир, Гана, Марокко и Сенегал. Единственной африканской страной, не прошедшей групповой этап, стал Тунис.

О чем говорят. Ганский шаман Нана Кваку Бонсам, который перед игрой Англии со своей сборной «наложил проклятие» на форварда англичан Харри Кейна, объявил, что чары сняты, и в следующем матче футболист забьет. Игру с Ганой Харри Кейн действительно закончил без голов — в конце матча он не смог забить практически с линии вратарской. А вот в матче с Панамой Кейн реализовал момент и записал на свой счет третий гол на этом ЧМ.

Фото дня. Египетские болельщики в Каире смотрят матч своей сборной с Ираном в спартанских условиях. Игра закончилась со счетом 1:1, Иран покидает турнир, а Египет впервые выходит в плей-офф.

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Далее в программе. 1/16 финала будет проходить с 28 июня по 4 июля. Плей-офф откроется в первый же день матчем ЮАР и Канады — они сыграют в 22:00 (мск) на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США.

Полное расписание турнира и подробные результаты — тут.

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Кабо-Верде выходит в плей-офф. Уругвай вылетает. Иран и Египет играют «матч гордости» в поддержку ЛГБТК+ (вничью) Что там на ЧМ? Суперкоротко

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Кабо-Верде выходит в плей-офф. Уругвай вылетает. Иран и Египет играют «матч гордости» в поддержку ЛГБТК+ (вничью) Что там на ЧМ? Суперкоротко