Кабо-Верде выходит в плей-офф. Уругвай вылетает. Иран и Египет играют «матч гордости» в поддержку ЛГБТК+ (вничью) Что там на ЧМ? Суперкоротко

Радужный флаг на стадионе в Сиэтле во время матча Египет — Иран Lindsey Wasson / AP / Scanpix / LETA

Кто как с кем сыграл. Сборная Кабо-Верде (страны с населением в полмиллиона человек) впервые в истории вышла в плей-офф. Для этого хватило трех ничьих — 0:0 с Испанией, 2:2 с Уругваем и снова 0:0 — с Саудовской Аравией в последнем матче группового этапа. Франция обыграла Норвегию 4:1 с хет-триком Дембеле (норвежцы выставили полурезервный состав, обе сборные заранее попали в плей-офф). Сенегал разгромил Ирак 5:0. Испания — Уругвай 1:0. Египет — Иран 1:1. Бельгия — Новая Зеландия 5:1.

Турнирные расклады. Иран забил Египту на третьей минуте компенсированного времени, но гол отменили из-за минимального офсайда. В случае победы Иран вышел бы в плей-офф, но теперь ему придется ждать результатов других матчей (небольшой шанс на выход из группы с третьего места еще есть). Главные разочарования турнира — Уругвай, Турция и Чехия. Особенно Уругвай — никто не ждал, что он пропустит вперед Кабо-Верде.

Отдельно взятый фан-факт (точнее, очень грустный факт). Уругвай проиграл испанцам из-за ошибки 40-летнего вратаря Фернандо Муслеры. Он не отбил довольно простой мяч, который должен был отбивать. В перерыве главный тренер уругвайцев Марсело Бьелса заменил голкипера — а после матча объяснил, что это было решение самого вратаря: «Он решил уйти сам». В предыдущих двух матчах группового этапа Муслера тоже ошибался — и во многом именно его неудачная игра стоила Уругваю места в плей-офф.

О чем говорят. 26 июня в США — это День равенства ЛГБТК+. Еще до начала чемпионата было решено устроить в этот день «матч гордости» в Сиэтле. Решение принимали до жеребьевки — никто не знал, кто сыграет в этот день. Оказалось, это Иран и Египет. В обеих странах за гомосексуальность преследуют — в Египте дают тюремные сроки, а в Иране могут казнить. Обе страны протестовали, но добиться отмены акции не смогли. В итоге акция оказалась не очень масштабной — и на стадионе, где проходил матч, и рядом с ним было не так уж много символики ЛГБТК+. Издание Politico вышло с заголовком «Матч гордости, которого не было».

Фото дня. Ченнинг Татум пришел на матч Норвегии с Францией, чтобы поболеть за Норвегию. Он надел майку с номером 9 — такую же, как у Эрлинга Холанда, главной звезды норвежской сборной. Перед ЧМ Холанд и Татум снялись в рекламе Nike.

Steph Chambers / FIFA / Getty Images

Далее в программе. В ночь на воскресенье по московскому времени — еще шесть матчей. Узбекистан сыграет с ДР Конго — из группы уже не выйдет, но первые очки на чемпионате набрать может. Аргентина — Иордания (ждем еще больше голов от Месси, пока за аргентинцев забивает только он — пять из пяти). Англия против Панамы (англичане очень весело сыграли с Хорватией и очень уныло — с Ганой). Португалия — Колумбия (обе сборные уже в плей-офф). Австрия — Алжир (для них еще ничего не ясно). Хорватия — Гана (хорватам надо не проиграть).

Полное расписание турнира и подробные результаты — тут.

Что было раньше

Эквадор неожиданно обыгрывает Германию — и залетает в плей-офф. Иран и Египет готовятся к «матчу гордости» в Сиэтле в День равенства ЛГБТК+ Что там на ЧМ? Суперкоротко

Что было раньше

Эквадор неожиданно обыгрывает Германию — и залетает в плей-офф. Иран и Египет готовятся к «матчу гордости» в Сиэтле в День равенства ЛГБТК+ Что там на ЧМ? Суперкоротко