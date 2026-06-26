Тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе (слева) празднует победу над Германией и выход в 1/16 финала. Patrick Smith / FIFA / Getty Images

Кто как с кем сыграл. Эквадор, не забивший ни одного гола в первых двух матчах, сенсационно обыграл Германию 2:1 и вышел в плей-офф (впрочем, немцы, заранее обеспечившие себе первое место, играли вторым составом). Нидерланды легко обыграли Тунис 3:1 и заняли первое место в группе F, опередив Японию и Швецию (те сыграли между собой 1:1). Турция в ничего не решавшем матче обыграла США 3:2. Парагвай — Австралия 0:0, Кюрасао — Кот-дʼИвуар 0:2.

В 1/16 финала попадают все команды, занявшие в своих группах первые и вторые места (по 12 сборных). А также восемь из 12 команд, занявших третьи места — те, у кого больше набранных очков (при равенстве считается разница забитых и пропущенных мячей).

Турнирные расклады. Из групп D, E и F в плей-офф уже вышли: США, Австралия, Германия, Кот-дʼИвуар, Эквадор, Нидерланды, Япония и Швеция. Парагвай, набравший четыре очка, может попасть в плей-офф в зависимости от результатов в других группах. Пока лишь три команды из этого списка знают своих соперников по 1/16 финала: у Нидерландов это будет Марокко, у США — Босния и Герцеговина, у Японии — Бразилия.

Отдельно взятый фан-факт. Нынешний чемпионат мира — уже самый посещаемый в истории. За первые 56 матчей на трибунах побывали 3,6 миллиона человек, а их средняя заполняемость составила невероятные 99,7% — вопреки космическим ценам на билеты. Предыдущий рекорд общей посещаемости ЧМ, кстати, тоже был установлен в США — игры чемпионата 1994 года (тогда за весь турнир их было тоже как раз 56) суммарно посетили 3,58 миллиона зрителей.

О чем говорят. В США 26 июня отмечается День равенства ЛГБТК+, и по этому поводу одна из сегодняшних игр, которая пройдет в Сиэтле, еще много месяцев назад была анонсирована местными властями как «Матч гордости». В январе это неожиданно обернулось скандалом: по итогам жеребьевки участниками матча стали Иран и Египет — страны, где гомосексуальность наказуема.

Футбольные федерации Египта и Ирана до последнего требовали запретить ЛГБТ-символику на стадионе. ФИФА, которая с самого начала дистанцировалась от этой истории, как могла (Джанни Инфантино еще в январе настаивал, что даже название «Матч гордости» было исключительно локальной инициативой оргкомитета в Сиэтле), делать это отказалась. Позиция организации: День равенства ЛГБТК+ к чемпионату отношения не имеет, официальных церемоний во время матча не планируется, а радужные флаги на трибунах — личное дело болельщиков.

Фото дня. Болельщики смотрят матч США и Турции на пляже Санта-Круз в Калифорнии.

Noah Berger / AP / Scanpix / LETA

Далее в программе. Сегодня заключительные матчи в группах G, H и I. В 22:00 мск суперматч между Францией и Норвегией за первое место в группе I: французов устроит ничья, Мбаппе и Холанд (по четыре гола в первых двух матчах) продолжат бомбардирскую гонку непосредственно лицом к лицу. Иран и Египет стартуют в 05:00 мск.

Полное расписание турнира и подробные результаты — тут.

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