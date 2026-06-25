Игроки мексиканской сборной чествуют Гильермо Очоа после матча с Чехией Natacha Pisarenko / AP / Scanpix / LETA

Кто как с кем сыграл. Бразилия разгромила Шотландию 3:0 (у Винисиуса — дубль, Неймар вышел на замену). ЮАР (обыграла Южную Корею 1:0) и Босния и Герцеговина (выиграла у Катара 3:1) вышли в плей-офф ЧМ впервые в своей истории. Марокко — Гаити 4:2, Чехия — Мексика 0:3, Швейцария — Канада 2:1.

В 1/16 финала попадают все команды, занявшие в своих группах первые и вторые места (по 12 сборных). А также восемь из 12 команд, занявших третьи места — те, у кого больше набранных очков (при равенстве считается разница забитых и пропущенных мячей).

Турнирные расклады. Мексика, ЮАР, Швейцария, Канада, Босния и Герцеговина, Бразилия и Марокко — уже в плей-офф. Южная Корея и Шотландия, занявшие третьи места в своих группах, могут попасть или не попасть туда в зависимости от того, как сыграют их заочные соперники. Из всех пар 1/16 финала пока известна только одна: ЮАР сыграет с Канадой. Остальные сборные узнают соперников позже, по мере завершения матчей в других группах.

Отдельно взятый фан-факт. Сборная Бразилии вышла в плей-офф чемпионата мира в 11-й раз подряд: в последний раз южноамериканцы пропускали матчи на вылет на ЧМ-1982. За эти 11 раз бразильцы три раза доходили до финала и выиграли два из них (в 1994 и 2002 годах).

О чем говорят. Легенда мексиканской сборной 40-летний Гильермо Очоа все-таки вышел на поле на домашнем чемпионате мира: в матче с Чехией, который для Мексики ничего не решал, его выпустили на замену за 15 минут до конца при счете 2:0 — в общем-то, исключительно для того, чтобы болельщики на 105-тысячном стадионе «Ацтека» смогли отдать ему дань уважения. До конца матча Очоа играл с капитанской повязкой.

Гильермо Очоа с семьей после матча Alfredo Estrella / AFP / Scanpix / LETA

Очоа никогда не был звездой и не играл в топ-клубах, но был очень любим и узнаваем болельщиками — во-первых, из-за своей неизменной прически, во-вторых — из-за того, что именно во время чемпионатов мира он почти всегда показывал игру на уровне топ-вратарей. ЧМ-2026 стал для Очоа шестым (для порядка: на первых двух он только сидел в запасе), и он лишь третий футболист, добившийся этого. Кто первые двое, вы, конечно же, догадались и сами — некий аргентинец и один там португалец.

Фото дня. Тренировка сборной Швеции на стадионе в Далласе, где прямо во время чемпионата мира проводится плановая реконструкция.

Hannah Mckay / Reuters / Scanpix / LETA

Далее в программе. В ближайшие три дня — как и вчера — играется сразу по шесть матчей. Сегодня заключительные игры в группах D (5:00 мск), E (23:00 мск) и F (2:00 мск). Самая интересная ситуация — в последней: у Нидерландов и Японии по четыре очка, у Швеции — три, все эти сборные могут занять первое место. Японцы и шведы сыграют между собой, голландцы встретятся с Тунисом.

Полное расписание турнира и подробные результаты — тут.

Что было раньше

Роналду против Узбекистана: 16 лет назад это было в КВН, вчера это случилось по-настоящему Что там на ЧМ? Суперкоротко

Что было раньше

Роналду против Узбекистана: 16 лет назад это было в КВН, вчера это случилось по-настоящему Что там на ЧМ? Суперкоротко