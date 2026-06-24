Роналду против Узбекистана: 16 лет назад это было в КВН, вчера это случилось по-настоящему Что там на ЧМ? Суперкоротко

Роналду атакует ворота сборной Узбекистана Lampson Yip / Clicks Images / Getty Images

Кто как с кем сыграл. Португалия разгромила Узбекистан — 5:0. Криштиану Роналду, столкнувшийся с осуждением фанатов после неудачной первой игры, на этот раз забил два — и вообще весь матч был хорош. Англия наоборот — после очень красивой победы в первом матче сыграла унылую безголевую ничью с Ганой. Хорватия и Колумбия с минимальным счетом 1:0 обыграли соответственно Панаму и ДР Конго.

Турнирные расклады. В группе К в последнем туре Колумбия (6 очков) и Португалия (4 очка) разыграют первое место в личной встрече. В группе L пока совершенно ничего неясно: у Англии и Ганы по четыре очка, у Хорватии — три, все они сохраняют шансы на первое место. У Англии этих шансов явно больше, так как она в последнем туре играет с Панамой, проигравшей и Хорватии, и Гане.

Отдельно взятый фан-факт. Матч с Панамой стал двухсотым за сборную Хорватии для Луки Модрича — еще одной суперзвезды нулевых, для которой этот ЧМ точно последний. 40-летний Модрич — четвертый игрок в истории, который добрался до этой отметки. Первыми тремя были кувейтский футболист Бадер аль-Мутава, а также сами догадайтесь кто (подсказка: их инициалы — К.Р. и Л.М.).

О чем говорят. Старый мем «это уже было в Симпсонах» снова оказался актуальным: в 2010 году матч Португалия — Узбекистан на чемпионате мира уже был… в КВН. На тот момент даже сама возможность такой игры не укладывалась в голове — и именно над этим шутила команда КВН из Узбекистана: в скетче Криштиану Роналду готовится бить штрафной, а все узбекские футболисты, вместо того чтобы встать в стенку, завороженно снимают его на смартфоны с возгласами: «Смотри-ка, настоящий!»

Меняться футболками с кем-то из игроков Узбекистана после игры Криштиану, кстати, не стал. Он отдал свою майку партнеру по команде Диогу Далоту.

Фото дня. Фанаты Роналду на матче с Узбекистаном. После неудачной игры с ДР Конго поклонники Криша подготовили сотни баннеров, чтобы показать игроку, что они все еще верят в него.

Conley / Houston Chronicle / Getty Images

Далее в программе. Сегодня стартует третий — заключительный — тур группового этапа, поэтому матчи команд внутри одной группы будут начинаться . Вечером (22:00 мск) играет группа B: Швейцария — Канада и Босния и Герцеговина — Катар, ночью (01:00 мск) группа C: Шотландия — Бразилия и Марокко — Гаити. У бразильцев на поле наконец-то выйдет Неймар.

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