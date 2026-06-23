Диктатор Мбаппе руководит работами по осушению болота. Месси… да он просто снова лучший! Что там на ЧМ? Суперкоротко

Месси празднует свой 18-й гол на чемпионатах мира Tullio Puglia / FIFA / Getty Images

Кто как с кем сыграл. Все фавориты выиграли, все суперзвездные бомбардиры сделали по дублю. Аргентина — Австрия 2:0 (у Месси, помимо двух голов, еще и незабитый пенальти), Франция — Ирак 3:0 (два гола у Мбаппе, еще один — у Дембеле), Норвегия — Сенегал 3:2 (два гола у Холанда). Алжир — Иордания 2:1.

Турнирные расклады. В группе I у Франции и Норвегии по шесть очков, в очной встрече они определят, кто займет первое место в группе (французам достаточно ничьей). Аргентина (тоже с шестью очками) уже почти точно выиграла свою группу J, судьбу второго места Австрия и Алжир, у которых по три очка, определят в матче между собой.

Отдельно взятый фан-факт. После дубля в ворота Австрии Месси единолично стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ: теперь у него 18 голов (но Мбаппе дышит в спину с 16 голами). А нереализованный в этом матче пенальти принес Лео еще один статистический рекорд: теперь он чаще всех в истории ЧМ не забивал с 11-метровой отметки — три раза.

О чем говорят. Игра Франции и Ирака после первого тайма была остановлена на целых два часа — из-за грозы и сильного дождя. Когда работники стадиона начали убирать с газона воду, к ним присоединился Мбаппе: француз стал раздраженно показывать, где именно это нужно делать. В соцсетях, разумеется, сразу вспомнили мем про .

Dictator Mbappe! 😅 Mbappe tried to show the Groundsman which place to Dry #mbappe #france #worldcup Football In Depth

«Это было не раздражение. Сторона поля, где мы атаковали, была залита водой. Они 20 минут убирали ту половину, где мы оборонялись, но почти не занимались той, где мы атаковали, а это создает неравные условия», — позже объяснил свои действия сам Мбаппе. Так или иначе, все было не зря: всего через 10 минут после возобновления игры Мбаппе забил гол.

Нефутбольное фото дня. Статуя Лионеля Месси в аргентинском городе Кутраль-Ко. Скульптура высотой 26 метров была открыта два дня назад.

Nestor Ponce / AP Photo / Scanpix / LETA

Далее в программе. В 20:00 мск Португалия — Узбекистан: Криштиану попытается реабилитироваться за неудачную игру в первом матче. В 23:00 Англия — Гана: неплохой шанс для Кейна не отстать в бомбардирской гонке от Холанда, Мбаппе и Месси. Ночью Панама — Хорватия и Колумбия — ДР Конго.

Полное расписание турнира и подробные результаты — тут.

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