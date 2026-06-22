Испания громит Саудовскую Аравию (Ямаль впервые забивает). Кабо-Верде вновь играет вничью и сохраняет неплохие шансы на выход в плей-офф Что там на ЧМ? Суперкоротко

Испанский футболист Ламин Ямаль празднует гол в ворота Саудовской Аравии. 21 июня 2026 года Juan Luis Diaz / Quality Sport Images / Getty Images

Кто как с кем сыграл. Испания после ничьей с Кабо-Верде разгромила Саудовскую Аравию со счетом 4:0. Свой первый гол на чемпионате мира забил 18-летний Ламин Ямаль, еще два мяча (и голевая передача) у нападающего Микеля Ойарсабаля. Кабо-Верде продолжает удивлять: на этот раз добились результативной ничьей (2:2) с Уругваем.

Бельгия вновь не смогла победить — у нее 0:0 с Ираном. Новая Зеландия в матче с Египтом открыла счет на 15-й минуте, но во втором тайме пропустила три мяча. Победный гол на счету Мохамеда Салаха. По голу также забили нападающий Зико и полузащитник Трезеге. Интересно, что у обоих футболистов это прозвища — в честь бывших игроков сборных Бразилии и Франции соответственно.

Турнирные расклады. В группах G и H пока ничего не решено. Оба лидера (Египет и Испания соответственно) могут оступиться в последнем туре и пропустить вперед конкурентов. Впрочем, даже при неудачном стечении обстоятельств эти сборные, скорее всего, все равно пройдут в плей-офф с третьего места. Неплохие шансы выйти из группы сохраняет Кабо-Верде — в последнем туре эту сборную ждет матч с Саудовской Аравией.

Отдельно взятый фан-факт. Ламин Ямаль не смог превзойти достижение российского футболиста Дмитрия Сычева. Многие болельщики уже привыкли, что едва ли не каждое результативное действие юного испанца приводит к рекорду. А фраза «Ямаль стал самым молодым игроком, который…» пару лет назад стала мемом. Но на ЧМ-2026 магия возраста уже не работает.

Свой первый мяч на этом турнире Ямаль забил, когда ему было 18 лет и 343 дня. По этому показателю он на 14 дней обошел Месси, но занял лишь восьмое место в списке самых молодых авторов голов. И уступил Дмитрию Сычеву, который забивал на ЧМ в 2002 году, когда ему было 18 лет и 231 день. Лидирует же в этом рейтинге Пеле, впервые отличившийся на этом турнире в возрасте 17 лет и 239 дней.

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О чем говорят. Сборная Бельгии продолжает неприятно удивлять: на ЧМ-2026 у нее две ничьих. Причем в матче с Ираном бельгийцы вполне могли проиграть: гол Мехди Тареми на 24-й минуте отменили из-за небольшого офсайда. Половину второго тайма бельгийцы играли в меньшинстве: защитника Натана Нгоя удалили за фол последней надежды (все на том же Тареми).

В матче из-за проблем со здоровьем не принимал участие полузащитник Жереми Доку (в предыдущей игре с Египтом он провел на поле 85 минут). Ранее стало известно, что футболист хочет на время покинуть сборную, чтобы присутствовать при родах своего первого ребенка. Французская журналистка Франс Пьеррон раскритиковала такое решение игрока, заявив, что ЧМ важнее. Эти слова вызвали скандал во Франции, Доку поддержали другие журналисты и спортсмены, а Пьеррон пришлось извиняться.

Нефутбольное фото дня. Ана Кандида Эвора, мама вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи, получила американскую визу и смотрела второй матч своего сына на ЧМ с трибуны. Правда, в этой игре Возинья был не так хорош, как против испанцев, — пропустил два мяча.

Amanda Perobelli / Reuters / Scanpix / LETA

Далее в программе. Сегодняшний вечер начнется с матча Аргентина — Австрия (20:00 мск). Главная интрига: сможет ли Лионель Месси стать единоличным лидером в списке лучших бомбардиров на чемпионатах мира. Для этого нужен всего один гол. В полночь Франция играет с Ираком, и у нападающего Килиана Мбаппе будет хорошая возможность приблизиться к аргентинцу по количеству забитых мячей. Ночью сыграют Норвегия с Сенегалом и Иордания с Алжиром.

Полное расписание турнира и подробные результаты — тут.

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