Германия впервые с 2014 года выходит в плей-офф. Дебютанты турнира Кюрасао берут свое первое очко в истории, из-за чего танцует король Нидерландов Что там на ЧМ? Суперкоротко

Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром отражает удар во время матча с Эквадором на стадионе в Канзас-Сити в США, 20 июня 2026 года Nick Tre. Smith / Icon Sportswire / Getty Images

Кто как с кем сыграл. Сборная Нидерландов разгромила Швецию со счетом 5:1 и обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата. Дубли оформили Брайан Бробби и Коди Гакпо. Германия обыграла Кот-дʼИвуар (2:1) и досрочно впервые с 2014 года вышла в плей-офф. В первом тайме Кот-дʼИвуар повел, два гола немцев отменили, но им удалось сравнять счет, а победный гол Германия забила в добавленное время благодаря дублю Дениза Ундава.

Сборная Кюрасао, в этом году дебютировавшая на турнире, заработала первое в своей истории очко на чемпионатах мира, сыграв вничью с Эквадором (0:0). Тунис, заменивший тренера после первого матча, крупно проиграл Японии (0:4) и потерял шансы на выход из группы.

Отдельно взятый фан-факт. Вратарь Кюрасао Элой Ром в матче с Эквадором отразил 15 ударов и установил рекорд ЧМ по сэйвам в основное время. Ему не хватило одного сэйва до рекорда вратаря сборной США Тима Ховарда, который в 2014 году отразил 16 ударов в матче против Бельгии. После игры число подписчиков в инстаграме Рома выросло почти в восемь раз — до матча с Эквадором на него были подписаны чуть менее 100 тысяч человек, сейчас — свыше 800 тысяч. Свое выступление Ром посвятил своему другу и напарнику по команде, голкиперу Жаирзиньо Питеру, который умер в 2019 году в возрасте 31 года перед матчем с Гаити.

О чем говорят. Героями дня стали футболисты сборной Кюрасао. Нулевая ничья с Эквадором стала поводом для танца короля и королевы Нидерландов и праздника в Виллемстаде, столице Кюрасао. После матча король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима пришли в раздевалку игроков — с 2010 года страна в Карибском бассейне входит в состав Нидерландов.

Нефутбольное фото дня. Международная федерация футбола (ФИФА) на этом чемпионате не раз просила убрать из названий стадионов упоминания различных брендов, которые не входят в число официальных спонсоров турнира. Так произошло и в Бостоне, где ФИФА попросила закрыть надпись Gillette на стадионе Gillette Stadium. Компания убрала свое название, закрыв его муляжом пены для бритья.

1 — фасад стадиона с закрытым логотипом; 2 — стадион до чемпионата 1 — Football Away Days Club; 2 — Yingna Cai / Shutterstock

Далее в программе. Вечером играют несколько топовых сборных: Испания встречается с Саудовской Аравией (19:00 мск), Бельгия — с Ираном (22:00). Ночью Уругвай — Кабо-Верде и Новая Зеландия — Египет.

Полное расписание турнира и подробные результаты — тут.

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