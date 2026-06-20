Матеус Кунья празднует гол в ворота Гаити Kevin C. Cox / Getty Images

Кто как с кем сыграл. Бразилия разгромила Гаити 3:0 — дубль у Матеуса Куньи, Винисиус снова забил (в последних 10 матчах за «Реал» и сборную у него восемь голов!). Парагвай неожиданно обыграл Турцию (1:0), США — Австралия 2:0, Марокко — Шотландия 1:0.

Турнирные расклады. В группе D США досрочно обеспечили себе первое место, а Турция после двух сенсационных поражений (65 ударов по воротам соперников и ноль забитых голов!) лишилась шансов на выход в плей-офф. В группе C еще ничего не ясно (кроме того, что Гаити тоже в плей-офф не выйдет), пока Бразилия и Марокко лидируют — у них по четыре очка.

Отдельно взятый фан-факт. Парагваец Мигель Альмирон стал первым в истории футболистом, получившим красную карточку за то, что прикрыл рот рукой, когда ругался на соперника. Это новое правило, введенное прямо накануне ЧМ: если во время словесной стычки игрок прикрывает рот, его сразу удаляют. Причина — февральский скандал в Лиге чемпионов, когда Винисиус обвинил одного из соперников в расистских высказываниях. Тот прикрыл рот футболкой, когда ругался с бразильцем, и явно доказать обвинения не удалось. Поэтому ФИФА просто запретила так делать.

О чем говорят. Уже три дня болельщики по всему миру обсуждают блеклую игру Роналду в первом матче ЧМ. Многие аналитики и болельщики считают, что 41-летнему Криштиану пора наконец-то умерить свое эго и отойти на вторые роли. Другие возражают: неудачные игры бывают у каждого, остальная сборная тоже играла не супер — и неправильно возлагать ответственность за это на Роналду.

Преданные фанаты, в свою очередь, убеждены: во всем этом виноват кто угодно, но только не Криштиану. После матча они оставили сотни комментариев в соцсетях Бруну Фернандеша и Жоау Невеша, обвиняя тех, что они недостаточно играли на лидера сборной. Сестры Роналду тоже отметились: одна посетовала, что его партнеры «разучились играть», вторая и вовсе назвала их «неблагодарными невеждами».

Нефутбольное фото дня. Болельщики наблюдают за матчем США — Австралия на пешеходном мосту Overlook Walk на набережной Сиэтла.

Paul Christian Gordon / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Далее в программе. Вечером играют несколько топ-сборных: Нидерланды — Швеция (20:00 мск), Германия — Кот-дʼИвуар (23:00). Ночью Эквадор — Кюрасао и Тунис — Япония.

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