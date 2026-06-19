Исмаэль Коне покидает поле на носилках после перелома ноги Timothy Matwey / THE CANADIAN PRESS / Scanpix / LETA

Кто как с кем сыграл. Канада уничтожила Катар 6:0, хет-трик сделал канадский форвард «Ювентуса» Джонатан Дэвид, катарцы доигрывали матч вдевятером. Швейцария — Босния и Герцеговина 4:1. Команды полтора тайма играли в скучнейший футбол без голов, а затем устроили шоу для тех, кто умудрился не выключить трансляцию: пять голов и красная карточка за 20 минут. Мексика — Южная Корея 1:0, Чехия — ЮАР 1:1.

Турнирные расклады. Благодаря двум победам Мексика досрочно вышла в плей-офф с первого места в группе А. В группе B у Канады и Швейцарии по четыре очка — они фактически тоже уже в 1/16 финала, в последнем туре в очной встрече они определят победителя группы (в случае ничьей это будет Канада).

Отдельно взятый фан-факт. Джонатан Дэвид стал первым игроком за 60 лет, который смог сделать хет-трик на домашнем чемпионате мира — последним таким футболистом был англичанин Джеффри Херст в 1966 году. Кстати, Херст сделал свой хет-трик в финале: Англия тогда обыграла ФРГ 4:2. Для англичан та победа на чемпионате остается единственной в истории.

О чем говорят. Игрок сборной Катара Ассим Мадибо в начале второго тайма матча с Канадой совершил жесткий подкат сзади против Исмаэля Коне: с поля того уносили на носилках, позже оказалось, что у канадца переломы берцовых костей, из-за чего он пропустит до полугода. Из-за последовательной борьбы ФИФА с грубостью на поле такие тяжелые травмы на крупных турнирах в последние десятилетия — исключительная редкость.

За нарушение судья сначала показал Мадибо всего лишь желтую карточку, и только после консультации с VAR ее заменили на красную. Из-за этого между скамейками запасных даже началась потасовка. На замену вместо Коне вышел Натан Салиба — и уже через восемь минут забил гол. Празднуя успех, он поднял над головой футболку Коне и поцеловал ее. Мадибо после матча извинился перед Коне за свое нарушение.

Это удаление стало уже вторым для сборной Катара в матче. В первом тайме красную карточку получил защитник Хомам Аль-Амин.

Нефутбольное фото дня. Мексиканцы празднуют выход своей сборной в плей-офф чемпионата мира на Пасео-де-ла-Реформа — центральном проспекте Мехико.

Hector Quintanar / Getty Images

Далее в программе. Второй тур в группах С и D. Вечером (22:00 мск) США — Австралия, ночью Бразилия играет с Гаити (Неймара все еще не будет), Марокко — с Шотландией. В 06:00 мск Турция — Парагвай.

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