Первый матч (и первый гол!) Узбекистана на чемпионатах мира. Англия красиво обыгрывает Хорватию. Криштиану Роналду уже не тот? Что там на ЧМ? Суперкоротко

Troy Taormina / Reuters / Scanpix / LETA

Кто как с кем сыграл. Самый статусный матч первого круга Англия — Хорватия оправдал ожидания: 4:2 в пользу англичан, яркая бодрая и очень интересная игра, Гарри Кейн забил дважды. Португалия — ДР Конго 1:1 — Криштиану не забил и вообще был незаметен на поле. Когда он уходил после игры, фанаты ДР Конго издевательски кричали: «Месси, Месси!». Узбекистан в первом матче на ЧМ в своей истории проиграл Колумбии 1:3, гол забил Аббосбек Файзуллаев, известный по выступлениям за ЦСКА. Гана — Панама 1:0 (это было о-о-о-о-чень скучно).

Отдельно взятый фан-факт. За всю игру против ДР Конго 41-летний Роналду коснулся мяча всего 25 раз — это его личный антирекорд за все 22 года выступлений на чемпионатах мира и Европы. А еще он не забивает на ЧМ и ЧЕ уже 10 матчей подряд — и это тоже его личный антирекорд. «Мы знаем, что он уже не тот, что прежде», — сказал после игры полузащитник ДР Конго Нгалайель Мукау, впрочем, добавив, что все равно «играть против Роналду — это честь».

О чем говорят в соцсетях. Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт в эфире голландского ТВ допустил дискриминационный комментарий о японцах. Разбирая эпизод матча Нидерланды — Япония (2:2), во время которого азиатская команда сравняла счет, ван дер Варт предположил, что несогласованность действий защитников была вызвана тем, что японские игроки «конечно, похожи друг на друга». Ван дер Варт сразу добавил, что это «шутка», но позже на фоне резкой критики ему пришлось отдельно извиняться. В официальном заявлении он подчеркнул, что выступает против расизма и «с уважением относится к людям любого происхождения».

Нефутбольное фото дня. Болельщик сборной Катара на марше фанатов в Ванкувере перед игрой со сборной Канады.

Ethan Cairns / The Canadian Press / AP / Scanpix / LETA

Далее в программе. Первый круг группового этапа закончился, и сегодня в группах А и B команды сыграют уже свои вторые матчи. В 19:00 мск Чехия — ЮАР, в 22:00 Швейцария — Босния и Герцеговина. Ночью играют хозяева: Мексика — с Южной Кореей, Канада — с Катаром.

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Месси начинает с хет-трика, Мбаппе и Холанд — с дублей. Чем сегодня ответит Роналду? Что там на ЧМ? Суперкоротко

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