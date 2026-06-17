Месси с партнерами по команде празднует первый гол в ворота Алжира Roberto Schmidt / AFP / Scanpix / LETA

Кто как и с кем сыграл. Все фавориты уверенно выиграли свои матчи благодаря вдохновенной игре своих лидеров. Аргентина — Алжир 3:0, у Месси — хет-трик. Франция — Сенегал 3:1, у Мбаппе — дубль (и, пожалуй, самый красивый гол чемпионата на данный момент). Норвегия — Ирак 4:1, у Холанда тоже дубль. Австрия обыграла Иорданию (3:1).

Отдельно взятый фан-факт. Благодаря вчерашнему хет-трику Месси повторил рекорд Мирослава Клозе по общему числу голов на ЧМ — теперь у обоих футболистов по 16 мячей; следующий гол аргентинца сделает его единолично лучшим бомбардиром в истории чемпионатов. Впрочем, 27-летний Мбаппе, у которого уже 14 голов и, вероятно, еще как минимум пара ЧМ впереди, рано или поздно все равно должен обогнать Лео.

О чем говорят в соцсетях. В игре с Алжиром Месси отметился не только хет-триком, но и очень спорным эпизодом: в первом тайме аргентинец сзади ударил шипами по икроножной мышце защитника алжирцев и сбил того с ног. Судья не показал Месси даже желтой карточки, не вмешался и VAR.

Произошедшее вызвало очередной виток вечной дискуссии о том, что суперзвездам на поле позволяют больше, чем остальным: многие комментаторы выражали уверенность, что обычного футболиста за такой фол сразу бы удалили. Тренер сборной Алжира Владимир Петкович высказался так: «Сейчас нет смысла комментировать гипотетические ситуации. Но все это видели, включая меня».

Нефутбольное фото дня. Фанаты сборной Иордании смотрят первый матч своей команды в истории ЧМ в фан-зоне, оборудованной в римском амфитеатре II века в столице страны Аммане.

Alaa Al Sukhni / Reuters / Scanpix / LETA

Далее в программе. Сегодня — заключительные игры первого тура. Самый топовый матч дня (а возможно и всего группового этапа) начнется в 23:00 мск: Англия — Хорватия. Португалия сыграет с ДР Конго — хороший шанс для Криштиану тоже забить парочку. Последним в игру вступит Узбекистан — единственная сборная из бывшего СССР, попавшая на турнир, сыграет с Колумбией.

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