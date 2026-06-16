Вратарь Кабо-Верде по прозвищу «Бабуля» останавливает звездную атаку Испании Что там на ЧМ? Суперкоротко

Возинья делает сейв в матче с Испанией Justin Setterfield / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Кто как и с кем сыграл. Испания не смогла обыграть Кабо-Верде: чемпионы Европы весь матч не вылезали из штрафной соперника и нанесли 27 ударов по воротам, но так и не смогли пробить 40-летнего вратаря Возинью (кстати, это прозвище переводится как «Бабуля»), играющего за клуб «Шавеш» из второго (!) португальского дивизиона. Все остальные вчерашние матчи тоже закончились вничью: Бельгия — Египет 1:1 (Лукаку организовал гол всего через 22 секунды после выхода на замену!), Уругвай — Саудовская Аравия 1:1, Иран — Новая Зеландия 2:2.

Отдельно взятый фан-факт. Плохой старт Испании на ЧМ — скорее правило, чем исключение: за 17 турниров испанцы выиграли всего лишь пять первых матчей. Зато никакой корелляции с итоговыми результатами не наблюдается: так, в 2010 году в ЮАР в дебютном матче испанцы сенсационно проиграли крайне слабой на тот момент Швейцарии — и это не помешало им в итоге стать чемпионами мира.

Что обсуждают в соцсетях. Сборная Ирана снова сталкивается с нефутбольными сложностями: сразу после матча с Новой Зеландией, проходившего в Лос-Анджелесе, от команды потребовали немедленно покинуть США (база сборной находится в Мексике), что сломало восстановительный процесс. «Мы должны были приехать за два дня до игры, остаться на ночь после нее, чтобы восстановиться, и вернуться на базу завтра к обеду. Нашу команду на ЧМ притесняют сильнее всех», — сказал главный тренер Амир Галенои. Иран должен будет провести в США и два следующих матча группового этапа.

Зато на стороне Ирана теперь сочувствие и поддержка многих болельщиков по всему миру, в том числе российских. Даже глава ФИФА Джанни Инфантино зашел в раздевалку сборной после матча и произнес речь о том, что иранцы «объединили стадион вокруг себя» и «послали миру мощный сигнал». Впрочем, игроков Инфантино впечатлил не слишком: капитан сборной Мехди Тареми напомнил, что именно ФИФА вообще-то должна делать так, чтобы таких ситуаций в принципе не возникало.

Нефутбольное фото дня. Болельщик в Роттердаме пытается подглядеть трансляцию матча между Кабо-Верде и Испанией в фан-зоне. В Нидерландах у Кабо-Верде большое количество фанатов — сразу шесть игроков сборной родились на территории этой страны.

Jeroen Jumelet / EPA / Scanpix / LETA

Далее в программе. Сегодня свои первые матчи играют оба финалиста предыдущего ЧМ: Франция в 22:00 мск выйдет против Сенегала, Аргентина в четыре утра сыграет против Алжира. Норвегия сыграет с Ираком (01:00 мск), Австрия — с Иорданией (07:00 мск).

Полное расписание турнира и подробные результаты — тут.

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Что было раньше

Кюрасао — самая маленькая страна турнира — забивает Германии. Япония отыгрывается в матче с Нидерландами (и потом убирает за собой на трибунах) Что там на ЧМ? Суперкоротко