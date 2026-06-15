Болельщики сборной Японии на трибунах стадиона в Далласе, 14 июня 2026 года Charlotte Wilson / Getty Images

Кто, как и с кем сыграл. Германия в своем первом мачте на ЧМ выиграла со счетом 7:1 у сборной Кюрасао — самой маленькой страны этого турнира. Кюрасао впервые на ЧМ — и гол, забитый в ворота одной из сильнейших команд мира, стал для этой сборной историческим. Во втором главном матче дня сборная Японии не уступила Нидерландам, которых тоже считают фаворитами турнира. К концу матча голландцы вели со счетом 2:1, однако на 89-й минуте японцы сравняли счет. После этого японские болельщики по традиции убрали за собой на стадионе, а игроки сборной — в раздевалке.

Отдельно взятый фан-факт. Кюрасао — это остров в Карибском море с населением чуть больше 150 тысяч человек. Он входит в состав Королевства Нидерландов. Из 26 игроков сборной Кюрасао в Нидерландах родились 25 (и только один на острове). Тренирует сборную 78-летний голландец Дик Адвокат — российским болельщикам он известен по работе в «Зените» и сборной России. Он же стал самым возрастным тренером в истории ЧМ.

Что обсуждают в соцсетях. Одного из судей матча между Германией и Кюрасао обвинили в демонстрации расистского жеста, который он показал, когда камера переключилась на комнату видеоассистентов. Австралийский арбитр Шон Эванс сложил пальцы на опущенной руке в жест «окей», который также считается символом неонацистского движения «White Power». В России это движение было признано террористическим и запрещено.

Нефутбольное фото дня. Немецкие болельщики смотрят матч в евангелической церкви 12 апостолов в Берлине. Просмотр сопровождается игрой на органе в исполнении пианиста Штефана фон Ботмера.

Tobias Schwarz / AFP / Scanpix / LETA

Далее в программе. Сегодня на ЧМ дебютирует сборная Испании, ставшая победителем предыдущего крупного турнира — Евро-2024. Она сыграет со сборной Кабо-Верде в 19:00 по Москве. В 22:00 начнется матч Бельгии и Египта, а ночью по московскому времени пройдут еще две игры — Саудовская Аравия против Уругвая и Иран против Новой Зеландии.

Полное расписание турнира и подробные результаты — тут.

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