Бразилия продлевает 92-летнюю серию без поражений на старте ЧМ. ФИФА критикуют за превращение футбола «в фон для рекламного шоу» Что там на ЧМ? Суперкоротко

Винисиус Жуниор празднует гол в ворота Марокко Kim Price / CSM / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Кто, как и с кем сыграл. Бразилия (без Неймара, травма которого оказалась серьезнее, чем все думали) и полуфиналист прошлого ЧМ Марокко сыграли вничью 1:1 (у бразильцев, конечно же, забил Винисиус). С таким же счетом Катар сыграл со Швейцарией — и это первая большая сенсация этого ЧМ: катарцы, шансы которых даже на ничью перед матчем оценивались как минимальные, отыгрались на четвертой добавленной минуте. Австралия — Турция 2:0 (турки не забили ни разу, нанеся 30 (!) ударов по воротам). Гаити — Шотландия 0:1.

Отдельно взятый фан-факт. Сыграв вничью с Марокко, Бразилия продлила до 92 лет свою серию без поражений в стартовых матчах ЧМ. После того как в 1934-м году бразильцы на старте уступили Испании, они не проигрывают дебютные матчи уже в 21 турнире подряд: 17 побед и четыре (с учетом Марокко) ничьих. Но есть и тревожный факт для болельщиков пятикратных чемпионов мира: если Бразилия начинала ЧМ не с победы, она его ни разу не выигрывала.

Что обсуждают в соцсетях. На ЧМ-2026 в середине каждого тайма делается пауза на несколько минут: официально ФИФА объясняет это заботой о здоровье футболистов, ведь многие матчи проходят в условиях сильной жары. Консервативные комментаторы эту идею раскритиковали сразу, как только она была анонсирована, — ведь теперь тренер прямо по ходу игры получает окно для тактических инструкций, а сам ритм матча искусственно ломается.

Со стартом ЧМ критики стало еще больше: оказалось, что паузы используются не только чтобы футболисты попили воды, но и для рекламы — и эта стандартная для США практика ох как не понравилась европейским болельщикам. Общие настроения емко выразил : «Футбол захватывают управленцы, окопавшиеся в офисах с кондиционированным воздухом. […] Это позолоченная клетка, построенная ради спонсоров. Раньше футбол был главным событием, но теперь он рискует превратиться в фоновую музыку для рекламного шоу».

Нефутбольное фото дня. Дэвид Бекхэм в день старта ЧМ получил собственную звезду на Аллее славы в Лос-Анджелесе. Легендарный игрок сборной Англии и нынешний владелец «Интер Майами» стал первым футболистом, удостоенным такой чести.

Lisa OʼConnor / AFP / Scanpix / LETA

Далее в программе. Сегодня первые матчи играют сразу две топ-сборные — Германия и Нидерланды. Немцы выйдут на поле против дебютантов ЧМ — Кюрасао (20:00 мск), голландцы встретятся с Японией (23:00 мск). Ночью играют Кот-дʼИвуар с Эквадором (02:00 мск) и Швеция — Тунис (05:00 мск).

Полное расписание турнира и подробные результаты — тут.

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