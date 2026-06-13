Канада впервые в истории не проигрывает (да, это вам не хоккей!). На «самого неизвестного футболиста» подписались 5,7 миллиона человек Что там на ЧМ-2026? Суперкоротко

США — Парагвай. 12 июня 2026 года Jayne Kamin-Oncea / AP / Scanpix / LETA

Кто как и с кем сыграл. Вчера на ЧМ был первый разгром и первый дубль — США обыграли Парагвай со счетом 4:1, два гола забил Фоларин Балогун. Для американцев победа стала крупнейшей в матчах на ЧМ в истории (при том что для них это уже 12-е появление на турнире). Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной — 1:1.

Отдельно взятый фан-факт. Канада, участвующая в третьем для себя чемпионате мира, вчера впервые в своей истории не проиграла матч ЧМ. Два предыдущих появления Канады на мундиалях были в 1986-м и 2022-м годах: оба раза североамериканская сборная уступала во всех трех матчах группового этапа.

Что обсуждают в соцсетях. В конце мая аргентинский блогер Вален Скарсини решил найти «самого неизвестного игрока» ЧМ. Проанализировав соцсети всех футболистов, он выяснил, что меньше всех подписчиков в соцсетях у защитника Новой Зеландии Тима Пэйна: в инстаграме его читали всего лишь четыре тысячи человек. Блогер предложил своим фолловерам поддержать Пэйна и подписаться на его соцсети.

Тим Пэйн Richard Heathcote / FIFA / Getty Images

Пост стал вирусным, и всего за десять дней количество подписчиков Пэйна превысило население всей Новой Зеландии (5,3 миллиона человек). Сейчас их уже 5,7 миллиона. Сам футболист пообещал оправдать любовь и доверие фанатов хорошей игрой на ЧМ. А еще ему пришлось удалить некоторые старые посты — потому что они были неуместными для столь большой аудитории.

Нефутбольное фото дня. Полицейский в Сиэтле перебрасывается мячом с фанатами, которые смотрят один из матчей на городской набережной.

Steven Bisig / IMAGN IMAGES / Reuters / Scanpix / LETA

Далее в программе. С сегодняшнего дня групповой этап ЧМ выходит на полную мощность: будут сыграны целых четыре игры. Самый ожидаемый матч дня — Бразилия — Марокко, он начнется в час ночи по Москве. В 22:00 мск сыграют Катар и Швейцария.

Полное расписание турнира и подробные результаты — тут.

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