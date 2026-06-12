Шакира на церемонии открытия ЧМ Carl Recine / Getty Images

Кто как и с кем сыграл. В матче открытия Мексика легко обыграла ЮАР — 2:0. Вратарь Гильермо Очоа, для которого этот чемпионат — уже шестой (!), остался в запасе, зато на поле на замену вышел самый молодой игрок турнира, 17-летний Хильберто Мора (он еще даже не родился, когда Очоа уже играл на ЧМ-2006!). Южная Корея одержала победу над Чехией 2:1, проигрывая по ходу матча.

Отдельно взятый фан-факт. В матче между Мексикой и ЮАР судья (у которого очень плохо с английским, что превратилось в отдельный мем) показал три красных карточки: мексиканцы заканчивали игру вдесятером, южноафриканцы — вдевятером. Для сравнения: за весь ЧМ-2022 (64 матча!) арбитры удалили с поля лишь четырех игроков. До сих пор за всю историю чемпионатов мира было лишь шесть матчей с как минимум тремя удалениями, причем половина из них пришлась на один и тот же турнир — ЧМ-2006.

Что обсуждают в соцсетях. На вчерашней церемонии открытия Шакира исполнила официальный гимн чемпионата, песню «Dai Dai». Для певицы это уже появление на чемпионатах мира (к слову, даже ее бывший бойфренд Жерар Пике участвовал только в трех), но не все уверены в том, что это была она: в соцсетях завирусилась теория, что вместо Шакиры выступала дублерша.

Аргументы: слишком большие солнечные очки, отличающийся от обычного оттенок волос, подозрительно высокий рост — да и вообще, выглядела она «как-то немного иначе». Защитники «настоящей» Шакиры парируют: на церемонии у нее явно виден небольшой шрам на лбу, который был у певицы и раньше.

Нефутбольное фото дня. В Мексике уже несколько недель продолжаются масштабные акции протеста профсоюзов учителей, требующих реформы пенсионного законодательства (пенсионная реформа и ЧМ, где-то это уже было…) и повышения зарплат. В день открытия турнира власти оцепили территорию в радиусе полутора километров от стадиона усиленными кордонами полиции.

Claudia Rosel / Getty Images

Далее в программе. Вслед за Мексикой вступают в игру две другие команды-хозяйки. Вечером (22:00 мск) Канада встретится с Боснией и Герцеговиной, ночью (4:00 мск) США сыграют с Парагваем.

Полное расписание турнира и подробные результаты — тут.