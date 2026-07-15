Судья удаляет Дэвида Бекхэма с поля в матче ЧМ-1998 против Аргентины, 30 июня 1998 года Bob Thomas Sports Photography / Getty Images

Вечером в среду, 15 июля, на чемпионате мира по футболу будет сыгран второй полуфинал: Аргентина — Англия. ФБР отнесло игру к категории «матчей наивысшего риска» — вокруг стадиона и вблизи отелей, где поселились команды, будут усилены меры безопасности. Причина в том, что это, вероятно, самое известное и принципиальное противостояние в футбольном мире на уровне сборных: из пяти встреч англичан и аргентинцев на чемпионатах мира три закончились скандалами, вышедшими далеко за пределы спорта.

ЧМ-1966: «ограбление ради короны» и появление карточек

Сухие факты. Англия — Аргентина 1:0. 23 июля 1966 года, Лондон, Англия. ¼ чемпионата мира.

Скандал, о котором помнят до сих пор. В первом тайме капитана аргентинцев Антонио Раттина удалили за «грубые высказывания» в адрес арбитра. Он отказался покидать поле, считая, что судья из ФРГ предвзят — ведь тот даже не знал испанского. Началась потасовка, игру прервали, с поля Раттина уводили полицейские. Во втором тайме Джеффри Херст забил решающий гол — как считали аргентинцы, из очевидного офсайда. После матча тренер англичан запретил своим игрокам меняться с аргентинцами футболками, назвав их «животными». В Аргентине этот матч — да и весь турнир — известен как «ограбление ради короны»: многие считают, что арбитры подсуживали сборной Англии — хозяйке турнира.

Значимость для футбола. Нежелание Раттина покидать поле после устного требования судьи заставило задуматься о введении более внятной и наглядной — как для игроков, так и для зрителей — системы наказаний. Английский арбитр Кен Астон (он присутствовал на матче) предложил использовать для этого цветовую систему по аналогии со светофором: желтый сигнал — предупреждающий, красный — запрещающий. ФИФА идею поддержала. Так в футболе появились карточки.

Что было дальше. Англия дошла до финала и, победив ФРГ в решающем матче в дополнительное время, впервые стала чемпионом мира. Херст сделал в финале хет-трик. По сей день для сборной Англии та победа остается единственной на крупных турнирах. Раттин умер на 90-м году жизни четыре дня назад.

ЧМ-1986: «рука Бога» и гол столетия

Сухие факты. Аргентина — Англия 2:1. 22 июня 1986 года, Мехико, Мексика. ¼ чемпионата мира.

Скандал, о котором помнят до сих пор. Тот матч изначально носил принципиальный характер: всего за четыре года до этого между Англией и Аргентиной произошла за контроль над Фолклендскими островами. Тем эмоциональнее было то, что произошло на 51-й минуте: Диего Марадона в высоком прыжке забил мяч рукой. Гол был засчитан, несмотря на протесты англичан — судья счел, что аргентинец ударил по мячу головой, а не кулаком. После матча Марадона говорил, что мяч был забит «отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога».

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Значимость для футбола. Всего через четыре минуты после «руки Бога» Марадона забил второй гол, на этот раз по всем правилам: он совершил сольный проход с мячом с центра поля, по ходу обыграв пятерых англичан и вратаря и нанеся завершающий удар в падении. Этот гол по сей день считается одним из самых красивых в истории мирового футбола. В 2002 году ФИФА официально объявила его «голом столетия».

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Что было дальше. В полуфинале аргентинцы обыграли Бельгию (Марадона забил дважды), а в финале одержали победу над сборной ФРГ — и стали двукратными чемпионами мира. Марадону признали лучшим игроком турнира. Много лет спустя он публично признал, что забил рукой — и назвал это «символической местью» за поражение в Фолклендской войне.

ЧМ-1998: красная карточка Бекхэма и дебют Оуэна

Сухие факты. Аргентина — Англия 2:2 (пенальти 4:3). 30 июня 1998 года, Сент-Этьен, Франция. 1/8 чемпионата мира.

Скандал, о котором помнят до сих пор. Во втором тайме 23-летний Дэвид Бекхэм, который на тот момент пребывал в статусе подающей надежды молодой звезды, поддавшись на провокацию аргентинца Диего Симеоне, ударил его ногой и был удален с поля. Хотя Англия после этого не пропустила ни одного гола и проиграла лишь в серии пенальти, именно Бекхэма пресса объявила главным виновником поражения (например, Daily Mirror вышла с заголовком: «Десять героических львов, один тупой мальчик»). Этот эпизод едва не стоил футболисту карьеры: Бекхэм столкнулся с волной ненависти, он и его семья получали угрозы, а на каждом матче его долгое время освистывали болельщики.

Значимость для футбола. Именно тот матч открыл миру Майкла Оуэна. 18-летний нападающий, которого перед началом чемпионата мира знали только большие фанаты английской Премьер-лиги (а в 1998 году она даже близко не была таким глобальным мероприятием, как сейчас), впервые в карьере вышел в стартовом составе — и забил самый красивый гол всего чемпионата и один из красивейших голов в истории сборной Англии до сих пор.

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Что было дальше. Аргентина вылетела с ЧМ уже в следующем матче. Бекхэм смог справиться с прессингом и заиграл еще лучше, а впоследствии превратился в поп-икону и одного из самых узнаваемых и любимых игроков в истории. Четыре года спустя он смог закрыть аргентинский гештальт: на ЧМ-2002 Англия и Аргентина встретились на групповом этапе, англичане выиграли 1:0, Бекхэм — уже в статусе капитана сборной — забил гол с пенальти. Та встреча в 2002 году до сегодняшнего дня оставалась последней игрой между сборными Аргентины и Англии.