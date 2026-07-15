Вторая служба ФСБ (стоит за отравлением Навального и блокировками интернета) пыталась создать себе ИИ-помощника для анализа новостей. Безуспешно Главное из расследования «Важных историй»

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Официально Вторая служба ФСБ призвана защищать конституционный строй и бороться с терроризмом. На деле это ведомство пытается искоренить инакомыслие в России: готовит покушения на оппозиционных политиков, ограничивает доступ к интернету и отслеживает признаки несогласия в новостях. Для последнего «Двойка» пару лет назад заказала разработку системы мониторинга СМИ и соцсетей с использованием искусственного интеллекта. Разработчиком стала казанская компания «Микорд», которая делала для Минобороны единый реестр воинского учета — и в 2025 году подверглась взлому. «Важные истории» изучили материалы утечки, связанные с системой мониторинга новостей для ФСБ. Она получила название ПАУК.

Чем известна Вторая служба ФСБ

Ее прообраз появился в ФСБ в 1998 году. Тогда подразделение называлось Управлением конституционной безопасности ФСБ. Позже его переименовали в Департамент по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, а еще позже — просто во Вторую службу.

Геннадий Зотов, первый директор будущей Второй службы, говорил в 1998 году, что руководствуется законом, а не «политической целесообразностью»: «Для нас абсолютно неважно, какие взгляды разделяет человек или к какой партии он относится. Мы видим свою задачу в защите основ конституционного строя, в недопущении развития политического экстремизма, национализма и против негативных явлений, независимо от того, откуда они исходят».

Современная Вторая служба, судя по собираемым ею новостям, следит за терроризмом и диверсиями, внешней и внутренней политикой, протестами, оппозицией, политзаключенными и мигрантами. За последние годы журналисты также выяснили, что Вторая служба была причастна к отравлениям политиков Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы, программе допинга в отечественном спорте и блокировкам интернета в России.

Роль Второй службы в отравлении Навального Центр «Досье» назвал имена еще нескольких сотрудников ФСБ, которые могут быть причастны к отравлению Навального Первое покушение, вероятно, готовили в 2017 году

Как «Двойка» заказала ПАУК

В 2024 году казанская IT-компания «Микорд» получила сразу два больших государственных заказа — на разработку реестра воинского учета для Минобороны (это выяснилось полгода назад после взлома «Микорда») и на создание ИИ-системы мониторинга новостей для ФСБ (об этом раньше не сообщалось). «Важные истории» предполагают, что появление у «Микорда» таких крупных заказчиков связано с бывшим министром связи России Николаем Никифоровым: его семья долго вела бизнес с семьей основателя «Микорда».

Исходя из внутренних данных «Микорда», которые оказались в распоряжении «Важных историй», основным заказчиком по второму госконтракту стал Центр защиты информации и специальной связи ФСБ, однако вероятным конечным пользователем стала именно Вторая служба ФСБ — ее сотрудники должны были участвовать в ключевых этапах разработки и внедрения нового сервиса. Он получил название «Портал аналитики и управления контентом» (ПАУК) и должен был автоматизировать мониторинг новостей, который ведет Вторая служба.

ПАУК должен был иметь два контура — внешний, с доступом к интернету, и внутренний, без него. Новости, автоматически отбираемые из заранее определенных источников, появлялись бы во внешнем контуре. Дежурный сотрудник ФСБ мог выставлять им оценки, писать комментарии, добавлять теги и имена персон, а потом готовить из них сводки для руководства. Сводки должны были храниться во внутреннем контуре системы, в котором к ним подтягивалась бы информация из внутренних баз ФСБ. Ко внутреннему контуру должен был быть подключен ИИ-ассистент, помогающий искать информацию в массиве данных.

Для разработки ПАУК «Микорд» использовал западные технологии. Так, на вопросы чекистов должна была отвечать большая языковая модель Llama 2 от компании Meta, объявленной в России «экстремистской организацией», а диалоговые сессии хранились бы в базе данных MongoDB, создатели которой в 2022 году объявили о поддержке Украины и прекратили бизнес в России.

Однако этот план не реализовался — осенью 2025 года, после полутора лет работы, ПАУК свернули. Источники «Важных историй» в IT-сообществе предположили, что у «Микорда» не хватило опыта и навыков, чтобы довести проект до конца.

Как Вторая служба отслеживает новости

Чтобы отобрать список источников, который должен был мониторить ПАУК, ФСБ передала «Микорду» реальные новостные сводки, составленные Второй службой за полтора года — с января 2024-го по июнь 2025 года. «Важные истории» проанализировали почти пять тысяч новостей из этих сводок и выяснили, какие СМИ и соцсети мониторит Вторая служба ФСБ и какие инфоповоды ее интересуют. Вот главные выводы:

«Двойка» пристально следит не только за новостями о терроризме и борьбе с инакомыслием (приоритетные направления ее работы), но и за давлением на мигрантов в России, а также митингами, забастовками и межнациональными конфликтами в Европе .

не только за новостями о терроризме и борьбе с инакомыслием (приоритетные направления ее работы), но и . Один из основных источников новостей для Второй службы — независимые СМИ. За полтора года в сводки «Двойки» попали свыше полутысячи материалов неподцензурных изданий . Это больше 10% всех новостей, которые заинтересовали Вторую службу.

. Это больше 10% всех новостей, которые заинтересовали Вторую службу. Лидером по частоте цитирования в сводках «Двойки» с большим отрывом стала «Активатика», медиа о гражданском активизме и репрессиях в России . Ее новости мелькали в сводках ФСБ сотни раз за полтора года. На втором и третьем местах — проекты «Говорит НеМосква» и RusNews.

в сводках «Двойки» с большим отрывом . Ее новости мелькали в сводках ФСБ сотни раз за полтора года. На втором и третьем местах — проекты «Говорит НеМосква» и RusNews. В сводках было много новостей, написанных по пресс-релизам самой ФСБ. Также «Двойку» интересуют материалы независимых СМИ о себе. В одну из сводок попал материал «Медузы» о сотруднике Второй службы Сергее Дубове , который участвовал в репрессиях против деятелей культуры.

Всего за полтора года Вторая служба использовала в своих сводках больше тысячи источников информации, среди которых были СМИ, телеграм- и ютьюб-каналы, группы во «ВКонтакте». Каждый день отслеживать такой объем информации вручную невозможно.

По всей видимости, Вторая служба уже использует решение, похожее на ПАУК, — сервис для мониторинга СМИ и соцсетей «Крибрум», запущенный 15 лет назад. Одним из его основателей была предпринимательница Наталья Касперская, которая недавно пыталась достучаться до Второй службы из-за блокировок интернета в России. Создание ПАУК «Двойка» могла рассматривать как замену внешнего сервиса собственной разработкой.