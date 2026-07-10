Дембеле обнимает Мбаппе после своего гола в ворота сборной Марокко Greg M. Cooper / EPA / Scanpix / LETA

Кто как с кем сыграл. Франция — Марокко 2:0: достаточно спокойная и уверенная победа фаворита. Голы во втором тайме забили Мбаппе и Дембеле, у Мбаппе еще и незабитый пенальти. Франция вышла в полуфинал чемпионата мира в третий раз подряд — раньше такое удавалось только бразильцам и немцам (с 2002-го по 2014-й они вообще смогли сделать это четырежды).

Отдельно взятый фан-факт. Гол Мбаппе стал для него восьмым на этом ЧМ — и теперь он первый игрок в истории, который смог забить восемь голов сразу на двух чемпионатах мира (столько же у него было в Катаре-2022). Просто для понимания, насколько это круто: даже на одном ЧМ восемь голов за последние полвека смогли забить только двое — бразилец Роналдо в 2002-м и Месси сейчас.

О чем говорят. Перед началом чемпионата все были уверены, что он станет последним крупным турниром для сразу нескольких постаревших суперзвезд десятых годов: помимо 41-летнего Роналду и 39-летнего Месси, карьеру в сборных, как все предполагали, должны были завершить 40-летний Лука Модрич, 34-летние Неймар и Мо Салах.

Но теперь выясняется, что не все суперветераны уходят: хорватские СМИ вчера написали, что Модрич решил поиграть за сборную еще как минимум один сезон, также ожидается, что он останется в «Милане» (хотя до ЧМ он планировал завершить и клубную карьеру). Криштиану, еще недавно обнимавшийся с Модричем как в последний раз, тоже об уходе из сборной не объявляет — да, он подтвердил, что не сыграет на ЧМ-2030 в 45 лет, но до него еще будут Лига наций и Евро-2028.

Фото дня. Французские болельщики в Париже развлекаются перед началом матча своей сборной с Марокко.

Thomas Padilla / AP / Scanpix / LETA

Далее в программе. Сегодня — еще один суперинтересный четвертьфинал: Испания — Бельгия. Испанцы, которые после блеклого старта с каждой игрой выглядят все больше похожими на самих себя образца чемпионского Евро-2024, — очевидные фавориты, но от Бельгии в этом плей-офф можно ждать чего угодно: у них уже было и чудесное спасение в 1/16 с Сенегалом и блестящая победа в скандальном матче 1/8 финала с США. Старт в 22:00 мск.

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