Подозреваемую в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако нашли мертвой под Киевом. В ее убийстве признался сотрудник украинской разведки Он утверждает, что руководство не было в курсе его общения с убитой

Анастасия Березовская Interpol

Под Киевом вечером 6 июля нашли застреленной 39-летнюю украинку Анастасию Березовскую, которую подозревают в совершении покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Покушение произошло 29 июня. К порогу дома в Монако, где живет Ермолаев, была подброшена сумка с бомбой; взрыв произошел, когда бизнесмен заходил в дом вместе со своей подругой и 13-летним сыном. Все трое получили ранения, подруге Ермолаева ампутировали обе ноги.

Следствие в Монако не исключало версию о том, что покушение на Ермолаева могла организовать Служба безопасности Украины, еще 30 июня об этом писала газета Le Figaro. По данным издания, покушение было скорее «предупреждением», чем преднамеренной попыткой убийства.

Через несколько дней стало известно о том, что у следствия есть подозреваемая, а затем Интерпол опубликовал уведомление о ее розыске, назвав имя — Анастасия Березовская. По данным прокурора Монако, после покушения Березовская добралась пешком до коммуны Босолей на границе с Францией, там забрала арендованный автомобиль и скрылась. Ее последующий маршрут пролегал через Францию, Италию и «другие европейские страны». Интерпол указывал, что последний известный адрес Березовской был зарегистрирован в Германии.

Об убийстве Березовской под Киевом первой сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники. Уже через несколько часов эту информацию подтвердили Служба безопасности Украины (СБУ), а также офис генпрокурора и Национальная полиция Украины.

В СБУ утверждают, что Березовская прибыла в Украину 1 июля. После этого она поддерживала связь с семьей и двумя мужчинами, одним из которых был бывший сотрудник правоохранительных органов, а вторым — действующий сотрудник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Их имена не называются.

Следствие выяснило, что оба неоднократно переводили Березовской деньги на криптовалютные и банковские счета, и стали проверять их на возможную причастность к покушению в Монако. В ходе следственных действий сотрудник ГУР признался, что вместе со вторым фигурантом дела совершил убийство и показал, где находится тело.

Березовской несколько раз выстрелили в голову, на месте преступления также обнаружили стреляные гильзы. Кроме того, как указывает СБУ, в ходе обыска в доме бывшего сотрудника правоохранительных органов нашли подвальное помещение, «похожее на комнату для пыток». Связано ли это с убийством, не поясняется.

Признавшийся в убийстве сотрудник ГУР утверждает, что не ставил свое руководство в известность о контактах с Березовской и денежных переводах ей. По его словам, он действовал по собственной инициативе. Почему он убил женщину, неясно.

Обоих фигурантов задержали по подозрению в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору.

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