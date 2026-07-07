Под Киевом нашли убитой женщину, которую подозревают в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако

Вечером 6 июля под Киевом нашли застреленной женщину, подозреваемую в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников издания, женщина с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года находилась за пределами Украины.

В Службе безопасности Украины подтвердили, что найдено тело Анастасии Березовской, которую подозревают в покушении на Ермолаева. В СБУ уточнили, что Березовская вернулась в Украину 1 июля, и после возвращения общалась с семьей и двумя мужчинами — бывшим сотрудником правоохранительных органов и действующим сотрудником Главного управления разведки Украины.

Имя убитой «Украинская правда» не называет, однако новость проиллюстрирована фотографией Анастасии Березовской, которую Интерпол объявил в розыск по делу о покушении.

По словам источника «Украинской правды», по делу об убийстве задержаны двое подозреваемых: действующий офицер Главного управления разведки Минобороны Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов. Их имена не уточняются.

Покушение на Вадима Ермолаева — бизнесмена из Днепра, ранее входившего в украинский список Forbes — было совершено в Монако в конце июня. Сумку со взрывчаткой оставили в холле дома, куда возвращался Ермолаев со своей спутницей и 13-летним сыном. Все трое пострадали в результате взрыва, спутнице Ермолаева (по данным СМИ, ею была дочь бывшего первого зампрокурора Днепропетровской области и одна из основательниц светского клуба Club Éclectique Анна Насобина) ампутировали обе ноги.

3 июля Интерпол опубликовал уведомление о розыске подозреваемой по делу о покушении — 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской. В уведомлении говорилось, что Березовская говорит по-немецки, а ее последний известный адрес был зарегистрирован в Германии. После покушения Березовская бежала в Украину через Францию и Италию.

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