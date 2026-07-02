Полицейские патрулируют район, где произошел взрыв. 29 июня 2026 года Valery Hache / AFP / Scanpix / LETA

Власти Монако освободили из-под стражи мужчину, подозреваемого в исполнении покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, в результате которого он выжил, но был госпитализирован, сообщает Monaco Daily News.

Подозреваемого (его имя не называется, известно лишь, что он не является гражданином Монако) задержали утром 1 июля — и уже во второй половине дня отпустили без предъявления обвинений. Почему это произошло — из-за недостатка улик для предъявления формальных обвинений или из-за того, что причастность задержанного к покушению не подтвердилась, неясно.

Как сообщает France Televisions, преступник, устроивший взрыв, следил за Ермолаевым несколько часов. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что утром 29 июня он наблюдал, как бизнесмен и члены его семьи выходили из дома, затем ушел и вновь появился на месте вечером того же дня.

Когда Ермолаев и члены его семьи (с бизнесменом была женщина и его 13-летний сын) вернулись домой, мужчина прошел ко входу в дом, оставил сумку со взрывчаткой, отошел на безопасное расстояние в несколько десятков метров и, убедившись, что бизнесмен подошел к дверям, привел взрывное устройство в действие.

Женщине, находившейся в момент взрыва рядом с Ермолаевым, в больнице ампутировали обе ноги (по данным «Украинской правды», она живет вместе с бизнесменом, его официальная жена, пишет «Суспильне», в это время находилась в другом месте). Его 13-летний сын получил легкие ранения.

Le Figaro 1 июля написала, ссылаясь на источники, что взрыв могла организовать Служба безопасности Украины — и что он был, вероятно, скорее «предупреждением», чем непосредственной попыткой убийства.

Издание Nice-Matin, ссылаясь на бывшего агента службы внешней разведки DGSE Клода Монике, писало, что одной из возможных причин покушения могли быть планы Ермолаева выступить в Европарламенте с критикой коррупции в Украине. Других подтверждений этой версии нет.

Среди других версий покушения — конфликт Ермолаева с представителями украинской организованной преступности. Источники «Украинской правды» сообщили, что нападение могло быть связано с мошенническими колл-центрами в Днепре, которые по телефону разводят на деньги жителей России и Украины. Какие именно претензии у мошенников могли возникнуть к Ермолаеву, не уточняется.

Ермолаев — бизнесмен из Днепра, один из крупнейших застройщиков города и основатель торгово-производственной корпорации «Алеф». До войны он неоднократно входил в украинский список Forbes, его состояние превышало 300 миллионов долларов.

С 2017 года, по словам Ермолаева, у него был только паспорт Кипра. В 2023 году бизнесмен попал под санкции властей Украины: по данным СБУ, после аннексии Крыма он продолжал вести там бизнес через подставных лиц и платить налоги в российский бюджет.

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