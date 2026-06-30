Жилой дом в Монако, где произошел взрыв Valery Hache / AFP / Scanpix / LETA

Вечером 29 июня в княжестве Монако на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла произошел взрыв в жилом доме. Как пишет BFM TV, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина, личность которого пока не установлена, оставил сумку с бомбой (предположительно, начиненной болтами и дробью) в холле дома, после чего скрылся. Взрыв произошел, когда в здание входили люди.

В результате взрыва ранения получили три человека, заявил глава правительства Монако Кристоф Мирман. По его словам, это мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также «связанный с ними» подросток в возрасте 13 лет. Он рассказал, что мужчина и женщина находятся в тяжелом состоянии, у них угрожающие жизни травмы. Пострадавшие доставлены в больницы Ниццы.

Le Figaro со ссылкой на источники сообщает, что пострадавшие — члены одной украинской семьи. По информации издания, один из пострадавших — украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Эту информацию подтвердили два источника «Украинской правды» в деловых кругах. В посольстве Украины во Франции заявили, что проверяют информацию о пострадавших украинских гражданах.

Глава правительства Монако заявил, что «подобный инцидент произошел в княжестве впервые в истории». Мужчину, оставившего сумку и скрывшегося с места взрыва, ищут. Генпрокурор Монако Стефан Тибо исключил версию теракта. Власти заявили, что точная квалификация произошедшего будет дана позже.

Вадим Ермолаев — 58-летний бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации «Алеф» и один из крупнейших застройщиков города. Его бизнес охватывает такие сферы как недвижимость, производство строительных материалов, аграрный сектор, добыча полезных ископаемых, логистика и алкогольная продукция. За год до полномасштабного вторжения России украинский Forbes оценивал его состояние в 220 миллионов долларов.

Ермолаев ведет бизнес в Украине, но формально не является украинским бизнесменом, отмечало «Громадьске». Сам он утверждал, что отказался от гражданства Украины еще в 2017 году, с тех пор имеет только паспорт Кипра. В последние годы Ермолаев жил в Монако.

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2023 года ввел санкции в отношении Ермолаева и компаний, связанных с ним. По версии правоохранительных органов Украины, после аннексии Крыма связанные с бизнесменом алкогольные предприятия были перерегистрированы в соответствии с законодательством России, продолжали работать на полуострове и платили налоги в бюджет РФ. Сам Ермолаев это отрицал. В 2024 года «Громадьске» писало, что Ермолаев перевел часть активов на свою 21-летнюю дочь Софью, которая живет на Кипре и в Лондоне.

В конце прошлого года на Кипре по запросу Интерпола задержали сына Ермолаева Артура, после чего его экстрадировали в Эстонию. Там его обвиняли в создании преступного сообщества, которое занималось телефонным мошенничеством. По версии эстонского следствия, Ермолаев-младший вместе с еще тремя фигурантами дела создал в Украине мошеннические колл-центры, которые «предлагали несуществующие инвестиционные возможности». Благодаря этому в период с 2019 по 2022 год фигуранты получили более 100 миллионов евро, из которых 5,4 миллиона евро было получено от жителей Эстонии. Ермолаев-младший заключил сделку со следствием, получил условный срок, выплатил 8,5 миллиона евро и вскоре покинул Эстонию с запретом на въезд в страну.