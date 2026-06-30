Le Figaro: следствие допустило, что покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако организовала СБУ

Следователи в Монако не исключают версию о том, что покушение на бывшего участника украинского списка Forbes могла организовать Служба безопасности Украины, Le Figaro со ссылкой на источники.

По данным издания, нападение, вероятно, было скорее «предупреждением», чем преднамеренной попыткой убийства.

Взрыв в Монако произошел вечером 29 июня. Бомба сработала в холле одного из жилых домов, когда в здание вошли люди.

По официальной информации, ранения получили три человека: мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также «связанный с ними» подросток в возрасте 13 лет. Их имена власти Монако не назвали.

По данным СМИ, пострадал Ермолаев и его близкие. При этом жена бизнесмена Анна Ермолаева сообщила украинским журналистам, что не получила ранений — ее не было на месте взрыва. Другие подробности случившегося она рассказывать не стала.

Сумку с бомбой оставил мужчина, личность которого пока не установлена. Предполагаемый преступник скрылся с места взрыва. Следствие считает, что он сбежал в направлении французской коммуны Босолей.

что еще известно о взрыве в Монако

В Монако совершено покушение на Вадима Ермолаева — бывшего участника украинского списка Forbes. В его доме произошел взрыв, он и члены его семьи ранены Бизнесмен находится под санкциями Украины

что еще известно о взрыве в Монако

В Монако совершено покушение на Вадима Ермолаева — бывшего участника украинского списка Forbes. В его доме произошел взрыв, он и члены его семьи ранены Бизнесмен находится под санкциями Украины