Интерпол объявил в розыск 39-летнюю украинку Анастасию Березовскую. Ее подозревают в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако

Интерпол опубликовал уведомление о розыске (Red Notice) гражданки Украины Анастасии Березовской 1987 года рождения, которую подозревают в покушении на убийство украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

В карточке Березовской указывается, что она говорит по-немецки. Ее последний известный адрес — в Германии.

По данным газеты Le Figaro, на след Березовской вышли благодаря записям с камер видеонаблюдения. Незадолго до происшествия ее также видел свидетель.

По словам прокурора, в ходе расследования удалось проследить маршрут бегства Березовской — из Франции в Италию, затем через другие европейские страны до места жительства. Утверждается, что она воспользовалась автомобилем, который забрала в коммуне Босолей на границе с Францией. Туда она добралась пешком после совершения преступления. Автомобиль был зарегистрирован и арендован в Германии.

В отношении Березовской выдан международный ордер на арест.

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