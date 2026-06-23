«Ты даже не стараешься. Ты стала по-настоящему ленивой» Экс-директор Национальной разведки США Талси Габбард выросла в общине кришнаитов на Гавайях. Похоже, гуру этой общины много лет был ее тайным политическим советником

Mattie Neretin / CNP / Scanpix / LETA

19 июня Талси Габбард ушла с поста директора Национальной разведки США. Когда-то восходящая звезда американской политики (самая молодая депутат парламента Гавайев и первая индуистка в Конгрессе), во главе разведки она не запомнилась ничем особенным — кроме разве что кампании против политических оппонентов Дональда Трампа. Это, однако, не помогло Габбард войти в круг доверенных лиц президента, и она подала в отставку спустя 15 месяцев. После ее ухода газета The Washington Post выпустила расследование о том, что Габбард, будучи уже известным политиком, могла оставаться под влиянием лидера религиозного движения, в котором она выросла. Рассказываем, что об этом известно.

Габбард выросла в общине кришнаита Криса Батлера. И стала, пожалуй, самой успешной из его последователей

Талси Габбард родилась на Американском Самоа, территории США в южной части Тихого океана. В два года она вместе с родителями переехала на Гавайи. Ее отец и мать были учениками местного гуру — кришнаита Криса Батлера. В 1970-х он основал религиозную организацию «Фонд „Наука идентичности“» (SIF), последователи которой поклоняются Кришне как верховному божеству, практикуют йогу, медитацию и вегетарианство. Некоторые бывшие участники называли общину Батлера культом, но в самой группе это отрицали.

Батлер интересовался политикой. Он говорил, что некомпетентных управленцев следует заменить «святыми людьми», а его последователи — в том числе родители Габбард — активно участвовали в политической жизни Гавайев. Впрочем, взгляды гуру были эклектичными: он выступал против мусульман и геев, контроля над оружием и государственных школ, но также продвигал антикапитализм и экологическую повестку.

21-летняя Талси Габбард в 2002 году избралась в парламент Гавайев — и стала самой молодой его представительницей в истории. Позднее она вступила в Национальную гвардию и побывала в двух командировках на Ближнем Востоке. В 2012 году Габбард оказалась первой американкой самоанского происхождения и первой индуисткой, прошедшей в Конгресс от Гавайев. Присягу она принесла на Бхагавад-гите, одном из священных текстов индуизма.

Габбард быстро стала вице-председателем Демократической партии, но ее риторика часто расходилась с партийной линией. В 2016-м она поддержала левого политика Берни Сандерса на президентских выборах, а в 2020-м пыталась баллотироваться в президенты сама, но ей не хватило поддержки. В следующем году Габбард ушла из Конгресса и стала уже открыто критиковать демократов: она выступала против американского и называла бывших соратников «поджигателями войны». Когда Россия напала на Украину в 2022 году, Габбард заявила, что войны бы не было, если бы Джо Байден признал «законные опасения» Москвы из-за вступления Украины в НАТО.

Габбард очень старалась завоевать симпатии Трампа. Но, кажется, их отношения испортила война США с Ираном

В 2024 году Габбард присоединилась к республиканцам (ряды демократов она официально покинула за два года до этого). Объявление об этом было сделано на предвыборном митинге Дональда Трампа. После возвращения в Белый дом он назначил Габбард главой Национальной разведки. Это встревожило разведывательное сообщество: Габбард предстояло стать одним из ближайших советников Трампа и курировать работу 18 разведывательных ведомств США — в том числе ФБР и ЦРУ — хотя у нее не было никакого опыта в этой сфере.

Во главе разведки Габбард запомнилась в основном политически окрашенными инициативами: она уволила чиновников, которые могли помешать планам Трампа по массовой депортации мигрантов; организовала обыск избирательного центра в Джорджии для расследования возможных нарушений на президентских выборах 2020 года (на которых у Трампа, как он уверяет, украли победу); отвергла выводы расследования о вмешательстве России в выборы 2016 года, заявив, что это был «предательский заговор» Барака Обамы против Трампа.

Несмотря на все это, попасть в ближний круг Трампа Габбард не удалось. Главной причиной стали их разные взгляды на войны за рубежом. Впервые это проявилось, когда летом 2025 года США ударили по ядерным объектам в Иране. После них Трампа попросили прокомментировать более ранние заявления Габбард о том, что Иран не создает ядерное оружие. «Мне все равно, что она сказала. Я думаю, они были очень близки к его получению», — ответил Трамп.

Позднее Габбард не вошла в число ключевых советников Трампа, которые принимали решения о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и военной кампании против Ирана. В Белом доме шутили, что аббревиатура ее должности DNI (director of national intelligence) означает «не приглашать» («do not invite»), писала The Washington Post.

По данным газеты и агентства Reuters, Белый дом вынуждал Габбард подать в отставку, хотя публично это было подано исключительно как собственная инициатива: Габбард заявила, что хочет поддержать мужа, у которого обнаружили рак. Уход получился унизительным. Габбард планировала доработать до конца июня, но по данным Axios, 9 июня ей позвонил новый исполняющий обязанности директора Национальной разведки Билл Пулте и заявил, что сегодня ее последний день. После разговора Габбард с Трампом датой отставки было назначено 19 июня.

Перед тем, как уйти, Габбард снова попала в новости: она отозвала оценки разведки времен Байдена, ставившие под сомнение причастность иностранных государств к «гаванскому синдрому», а также рассекретила данные о биолабораториях США за рубежом, в том числе в Украине, в которых якобы хранятся опасные патогены. После этого украинскому МИДу пришлось в очередной раз объяснять, что это легальное сотрудничество в области биобезопасности, и опровергать пропагандистский нарратив о создании биологического оружия по заказу Вашингтона.

Габбард получала политические советы от лидера своей кришнаитской общины. А другие его ученики писали хвалебные комментарии о ней

21 июня, через два дня после отставки Габбард, газета The Washington Post выпустила большой материал о том, какую роль в ее политической карьере сыграл Крис Батлер — глава религиозной организации, в которой она выросла. Ребекка Зальцбург, бывшая участница общины Батлера, которая помогала Габбард во время ее избирательных кампаний в Конгресс, передала журналистам 25 тысяч страниц писем и документов из своей электронной почты и аккаунтов в соцсетях. Среди них были сотни записок с указаниями и советами для Габбард. Они относились к периоду 2011-2017 годов, когда та работала в Конгрессе.

Эти записки были анонимным и касались очень широкого круга тем — от законопроектов, которые Габбард должна была предлагать, до конкретных слов, которые она должна была произносить публично или использовать в публикациях в твиттере. Большинство писем были адресованы не напрямую Габбард, а людям из ее окружения, включая ее родителей. При этом Габбард исполняла указания из этих писем. Так, в 2014 году она внесла в Конгресс законопроект о помощи ветеранам, который ей предложил ее анонимный советник. В 2015 году вслед за ним сравнила дебаты демократов, на которые ее не пригласили, с вечеринкой.

The Washington Post проанализировала 32 телеинтервью, которые Габбард дала в 2014-2016 годах, и сравнила ее высказывания с тезисами, которые перед этими интервью предлагал анонимный советник. Выяснилось, что в 24 случаях Габбард использовала формулировки из его записок почти дословно. В восьми оставшихся случаях она продвигала некоторые его идеи, но другими словами.

Анонимный советник иногда позволял себе жестко критиковать Габбард. Он называл ее «трусихой» и «мямлей» из-за ее политических комментариев. Критиковал ее за якобы выпученные глаза, когда она выступает на публике. А ее комментарий об одном из обращений Обамы к Конгрессу он оценил так: «Всем насрать, что ты думаешь о его обращении, если только ты не собираешься сказать что-нибудь интересное. Ты даже не стараешься. Ты стала по-настоящему ленивой в интеллектуальном плане».

Ребекка Зальцбург заявила, что так разговаривать с Габбард мог только Батлер. По ее словам, он намеренно скрывал свою личность и давал Габбард советы либо напрямую по телефону, либо через других своих последователей. Они записывали его замечания и отправляли их окружению Габбард. Из переписки также следовало, что люди, связанные с Батлером, организовали небольшую «фабрику эльфов» в интересах Габбард. Они годами писали в соцсетях и на сайтах СМИ комментарии в ее поддержку — причем последние из этих комментариев появились совсем недавно, после отставки чиновницы.

Представители SIF, религиозной организации Батлера, не стали отрицать подлинность писем, которые Зальцбург показала The Washington Post. Но они отрицали, что их писал сам Батлер, и подчеркнули, что Зальцбург нельзя доверять, потому что она ушла из SIF после конфликта и угрожала разрушить репутацию организации. Сама Габбард от комментариев отказалась. В ее аппарате заявили, что рассматривают статью как «неправдоподобную, фанатичную» атаку на веру Габбард.

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