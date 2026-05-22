Директор национальной разведки США Талси Габбард подала в отставку

Талси Габбард подала заявление об отставке с поста директора национальной разведки США. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на источники, а вскоре подтвердила сама Габбард.

Она сообщила президенту Дональду Трампу о своем решении в пятницу, 22 мая. В заявлении Габбард написала, что должна поддержать своего мужа, «у которого недавно была диагностирована чрезвычайно редкая форма рака костей».

«В настоящее время я должна отойти от государственной службы, чтобы быть рядом с ним и полностью поддержать его в этой борьбе [с болезнью]», — цитирует ее заявление телеканал.

Габбард написала, что «глубоко благодарна [Трампу] за доверие, которое вы мне оказали, и за возможность руководить офисом директора национальной разведки в течение последних полутора лет».

Талси Габбард была назначена директором национальной разведки США в феврале 2025 года. Вскоре она объявила, что намерена сократить штат ведомства на 40% к концу года. По ее мнению, реорганизация ведомства сделает его работу более эффективной и позволит сэкономить 700 миллионов долларов в год.

На посту директора разведки Габбард призывала привлечь к ответственности бывшего президента США Барака Обаму и чиновников его администрации, обвинив их в «заговоре». По ее мнению, они «фабриковали разведывательные данные», чтобы создать впечатление, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы в США в 2016 году.