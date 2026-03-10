Прибор, способный вызывать «гаванский синдром», власти США купили у российской мафии — и заплатили за него 15 миллионов долларов Главное из расследования CBS
В 2024 году американские агенты купили устройство, вызывающее «гаванский синдром», у российской преступной группировки. Об этом 8 марта сообщили в программе «60 minutes» на телеканале CBS, ссылаясь на три источника из разных ведомств правительства США.
О том, что американские власти приобрели такой прибор, уже было известно: в январе и феврале 2026 года об этом сообщили американская журналистка Саша Ингбер, телеканал CNN и газета The Washington Post. Сообщалось, что устройство купило министерство внутренней безопасности США за счет средств Пентагона, который потратил на операцию «миллионы долларов» и забрал аппарат для испытаний. Кто его продал и за сколько, тогда известно не было.
CBS утверждает, что продавцом выступила «разветвленная российская преступная сеть», а покупателями — американские агенты под прикрытием, расследующие незаконную торговлю оружием. Миссия, которую финансировал Пентагон, якобы обошлась в 15 миллионов долларов. Уже больше года аппарат тестируют в военной лаборатории, в том числе на крысах и овцах. У животных якобы проявились травмы, соответствующие тем, которые наблюдались у людей.
Источники CBS также описали, как выглядит прибор. Он не похож на огнестрельное оружие, он компактен, не шумит и не выделяет тепла. Его воздействие имеет дальность десятки метров и может проникать сквозь стекло и гипсокартон. Его можно запрограммировать под разные сценарии и управлять дистанционно. По словам источников CBS, именно программная часть наиболее важна, поскольку она формирует уникальную импульсную электромагнитную волну. Ключевые компоненты устройства были произведены в России.
Профессор медицины, микробиологии и иммунологии Стэнфордского университета Дэвид Релман, руководивший исследованием «гаванского синдрома» по заказу Госдепартамента США, заявил CBS, что новая информация журналистов соответствует выводам, которые он и его коллеги сделали в 2020 году — о том, что самой вероятной причиной «гаванского синдрома» являются электромагнитные волны, подаваемые сфокусированными импульсами.
«Мы пришли к выводу, что [у пострадавших от „гаванского синдрома“] имеются явные признаки повреждения слуховой и вестибулярной систем мозга. Речь идет обо всем пути — начиная с внутреннего уха, где человек воспринимает звук и ощущает равновесие, и далее, где эти ощущения преобразуются в электрические сигналы мозга», — говорил Релман CBS в 2024 году.
«Гаванский синдром» — это название неврологических симптомов, от которых страдают американские госслужащие в разных странах. Впервые о нем заговорили в 2016 году, из-за инцидентов с сотрудниками консульства США на Кубе. По официальным данным, всего с «гаванским синдромом» столкнулись уже больше тысячи американцев.
Многие пострадавшие верят, что подверглись внешнему воздействию. Однако американское разведывательное сообщество официально отвергает версию о существовании оружия, способного вызывать такие симптомы. Из-за этого ряд жертв обвиняет ЦРУ и другие спецслужбы в замалчивании проблемы.
В 2024 году российское издание The Insider выпустило расследование вместе с CBS и Der Spiegel, в котором утверждалось, что существует корреляция между некоторыми случаями «гаванского синдрома» и зарубежными поездками сотрудников ГРУ из войсковой части 29155, специализирующейся на операциях за границей. Ранее это подразделение подозревали в отравлении Скрипалей в Великобритании, взрывах на складах боеприпасов в Чехии и диверсиях в Европе после начала российско-украинской войны.