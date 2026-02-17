Норвежский ученый не верил в теорию об «энергетическом оружии», способном вызывать «гаванский синдром». Он собрал такое устройство и испытал его на себе Кажется, он ошибался

Посольство США на Кубе. Гавана, январь 2021 года Juancho Torres / Anadolu / Getty Images

В 2016 году в прессе появились первые сообщения о сотрудниках посольства США в Гаване, столкнувшихся с внезапным и необъяснимым набором симптомов. Позднее похожие проявления стали фиксировать у американских госслужащих и в других странах мира. Спустя 10 лет больше тысячи американцев считаются пострадавшими от состояния, которое неофициально назвали «гаванским синдромом». Многие из них верят, что стали жертвами какого-то внешнего воздействия — вплоть до «энергетического оружия», которое могли создать противники США, например, Китай или Россия (обычно на первом месте в списке подозреваемых стоит именно Россия). Однако разведка США по-прежнему отвергает версию об оружии. Правда, в последнее время уже не так единодушно, как раньше. Возможно, на эту оценку мог повлиять неудавшийся эксперимент норвежского ученого, о котором стало известно из статьи The Washington Post. «Медуза» пересказывает этот материал.

«Гаванский синдром» — это набор похожих симптомов, от которых страдают американские госслужащие в разных странах

Выражение «гаванский синдром» появилось в публичном поле после того, как в 2016 году сотрудники посольства США в Гаване столкнулись с необъяснимыми симптомами: ощущение шума, боль и заложенность ушей, головокружение и головные боли, проблемы со зрением и когнитивные нарушения. Некоторые пострадавшие так и не оправились полностью.

В последующие годы предполагаемые случаи «гаванского синдрома» были зафиксированы и в других странах, от Австрии до Вьетнама. По информации властей США, к 2023 году от них пострадали не меньше 1500 человек. В основном это американцы (военные, сотрудники посольств и спецслужб), хотя в отдельных случаях от «гаванского синдрома» страдали и канадские дипломаты.

Эти симптомы могут быть вызваны направленными радиочастотными импульсами

С самого начала существовало подозрение, что жертвы «гаванского синдрома» подверглись некоему внешнему воздействию. В 2020 году по заказу Госдепартамента изучили симптомы пострадавших и назвали самой вероятной их причиной электромагнитные волны, подаваемые в диапазоне радиочастот сфокусированными короткими импульсами (как свет в стробоскопе: вспышка, пауза, вспышка).

В выводах экспертов разведывательного сообщества США, которые были рассекречены в 2022 году, говорилось, что импульсная электромагнитная энергия, особенно в радиочастотном диапазоне, действительно выглядит правдоподобной причиной «гаванского синдрома». Другим объяснением может быть ультразвук, но только «в сценариях близкого доступа», поскольку он не так хорошо распространяется по воздуху и через стены, как электромагнитные волны.

При этом американская разведка, как говорилось в ее отчете 2023 года, не нашла доказательств того, что «гаванский синдром» стал результатом действий другого государства, намеренных или случайных. Таким образом, американские спецслужбы не подтвердили версию о том, что «гаванский синдром» вызывает неизвестное оружие геополитических противников США.

Ученый из Норвегии пытался опровергнуть «оружейную версию» возникновения «гаванского синдрома», но невольно подтвердил ее

В 2024 году неназванный норвежский ученый, который не верил в то, что человеческому мозгу можно навредить с помощью импульсного радиочастотного излучателя, сам создал подобное устройство и испытал его на себе. После этого он столкнулся с неврологическими симптомами, похожими на те, что фиксировались у жертв «гаванского синдрома», рассказали четыре источника The Washington Post.

По словам двух источников, норвежское правительство сообщило о результатах эксперимента ЦРУ, и это стало поводом как минимум для двух визитов представителей Пентагона и Белого дома в Норвегию в 2024 году. Сотрудники американского министерства обороны, в частности, изучали устройство норвежского ученого. По данным The Washington Post, оно было создано на основе «секретной информации». Возможно, это были чертежи и другие материалы, украденные у иностранного правительства, предполагает газета.

Норвежский эксперимент, о котором раньше не было известно, во многом и сейчас остается засекреченными. Не названо имя ученого, который его провел, место его работы, конкретные симптомы, с которыми он столкнулся, и состояние его здоровья сейчас. Источники The Washington Post заявили, что симптомы норвежца не совсем совпадают с классическими проявлениями «гаванского синдрома» и напрямую не доказывают версию о секретном оружии. Но они укрепляют позиции тех, кто опасается, что такое оружие может быть создано противниками США.

Американские спецслужбы все еще отвергают существование «энергетического оружия». Но уже не так уверенно, как раньше

После норвежского эксперимента власти США сами приобрели прибор, который способен вызывать «гаванский синдром». Об этой покупке первым сообщил телеканал CNN около месяца назад. По его информации, это портативный генератор импульсных радиоволн, купленный по заказу Пентагона за «восьмизначную сумму» в долларах в последние недели работы администрации Джо Байдена, которые пришлись на конец 2024 — начало 2025 года.

Этот генератор не идентичен норвежскому, пишет The Washington Post. Кто его создал, как власти США о нем узнали и у кого его купили, неизвестно. Устройство содержит компоненты российского происхождения, но его нельзя назвать полностью собранным в России, рассказал один из источников CNN.

На фоне находок последних лет пересмотрели свою оценку причин «гаванского синдрома», данную в отчете 2023 года. Теперь эти два агентства (по данным The Washington Post, одно из них — Агентство национальной безопасности, отвечающее за прослушку) считают, что иностранные государства с вероятностью не менее 50% обладают технологиями, способными вызывать часть проявлений «гаванского синдрома». Еще пять агентств по-прежнему считают такой сценарий крайне маловероятным.

