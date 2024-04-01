Журналисты выяснили: стоит сотруднику ГРУ приехать в какой-нибудь город, и у американцев там выявляют «гаванский синдром». Пострадавшие опознали двух российских агентов Главное из расследования The Insider, Der Spiegel и CBS

Один из последних случаев «гаванского синдрома» выявили во время саммита НАТО (на фото), прошедшего в Вильнюсе в июле 2023 года Nicolas Maeterlinck / Belga / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Сотрудники воинской части 29155 Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ могут быть причастны к случаям «гаванского синдрома», выявленным у американцев в разных странах начиная с 2014 года. Об этом говорится в расследовании, которое в ночь на 1 апреля выпустили журналисты российского издания The Insider, немецкого Der Spiegel и программы 60 Minutes американского телеканала CBS News.

«Гаванским синдромом» СМИ называют необъяснимые симптомы, с которыми в разных странах мира столкнулись американские госслужащие и члены их семей. Впервые на это в 2016 году пожаловались сотрудники посольства США в Гаване, отчего явление и получило свое название. Пострадавшие заявили о шуме и боли в ушах, ощущении вибрации и давления в голове, головокружении. Симптомы сохраняются несколько лет. По одной из версий, которую высказывают СМИ, «гаванский синдром» возникает из-за микроволнового излучения.

Первые случаи «гаванского синдрома», как пишут авторы расследования, произошли в 2014 году. Один из недавних случаев произошел во время саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Как сообщили в программе 60 Minutes на CBS News, тогда симптомы «гаванского синдрома» почувствовал высокопоставленный сотрудник министерства обороны США, он обратился за медицинской помощью.

Власти США получили около 1500 жалоб от потенциальных жертв, пострадавших по всему миру — от Европы (включая Россию) до стран Юго-Восточной Азии и Южной Америки. В правительственных кругах США считают, что только 150 случаев действительно связаны с «гаванским синдромом», отмечает Der Spiegel.

Разведка США в 2023 году сообщила, что не нашла доказательств причастности России или каких-либо других стран к случаям «гаванского синдрома». Разведка пришла к выводу, что большинство случаев вызваны разными причинами — от скрытых заболеваний до электромагнитного воздействия обычных устройств, используемых в быту.

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Американцы во Франкфурте и Тбилиси видели предполагаемых агентов ГРУ незадолго до проявления «гаванского синдрома»

Авторы расследования обнаружили, что незадолго или непосредственно во время появления «гаванского синдрома» у американских госслужащих или членов их семей рядом с ними находились сотрудники ГРУ из части 29155. Это одно из самых известных подразделений военной разведки РФ, его сотрудников обвиняли в различных преступлениях в Европе, в том числе в в Великобритании в 2018 году. Основываясь на данных о перелетах, журналисты установили, что агенты этого подразделения ГРУ приезжали в Германию, Китай, Грузию и другие страны, где американцы столкнулись с «гаванским синдромом». В предполагаемых операциях ГРУ, проходивших одновременно со случаями «гаванского синдрома», участвовали в том числе вероятные отравители Скрипалей Александр Мишкин (он же «Александр Петров») и Денис Сергеев (он же «Сергей Федотов»).

По меньшей мере два человека, пострадавших от «гаванского синдрома», опознали в агентах ГРУ людей, которых видели незадолго до инцидентов. Сотрудница американского консульства во Франкфурте-на-Майне, у которой симптомы возникли в ноябре 2014 года, рассказала, что за несколько недель до случившегося видела подозрительного мужчину крепкого телосложения, который фотографировал комплекс, где жили дипломаты. Сотрудница консульства по фотографии опознала этого человека — им оказался сотрудник ГРУ Егор Гордиенко («Георгий Горшков»). Гордиенко не ответил на запрос Der Spiegel.

Еще одна жертва «гаванского синдрома», жена сотрудника американского Минюста, работавшего в Тбилиси, пострадала в сентябре 2021 года. В беседе с журналистами она опознала другого предполагаемого агента ГРУ Альберта Аверьянова, сына командира части 29155 Андрея Аверьянова. Женщина отметила, что не может быть уверена на 100%, что это он, но, по ее словам, в день инцидента она видела похожего человека. Когда журналисты позвонили Альберту Аверьянову, он, узнав, что ему звонят СМИ, бросил телефонную трубку.

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В Тбилиси за день до инцидентов с «гаванским синдромом» перехватили разговор по-русски — о мигающих зеленых лампочках

Источники программы 60 Minutes на CBS News сообщили, что в Тбилиси на одной неделе произошло два подобных инцидента, в первом случае пострадали американский чиновник, его жена и ребенок. Кроме того, как утверждают источники CBS, в этом районе перехватили телефонный разговор, в котором мужчина спрашивает по-русски: «У него должны быть мигающие зеленые лампочки?» и «Мне оставить его включенным на всю ночь?». О чем именно шла речь, неясно, но происшествия в Тбилиси начались на следующий день после этого разговора.

Один из участников журналистского расследования, сотрудник Bellingcat Христо Грозев, сказал, что участники подразделения 29155 находились в Тбилиси, «чтобы содействовать, контролировать, а может быть, и лично осуществлять нападения на американских дипломатов, на американских правительственных чиновников, используя акустическое оружие».

Российская академия исследовала заболевание, которое выявили у пострадавшей от «гаванского синдрома». А разведчик ГРУ выполнил госзаказ по созданию акустического оружия

У жены американского чиновника, пострадавшей в Тбилиси в 2021 году, диагностировали синдром Минора — редкое неврологическое заболевание, для которого характерны мигрень, нарушения слуха и координации. В России, как отмечает The Insider, это заболевание исследуют только в Военно-медицинской академии имени Кирова. Издание называет академию «одним из главных полигонов, где ГРУ исследует влияние своих препаратов и орудий на организм человека и животных».

Журналисты также установили, что замкомандира части 29155 Иван Терентьев получил от государственного российского Фонда перспективных исследований 100 тысяч рублей за изучение «потенциальных возможностей нелетального акустического оружия при военных (боевых) действиях в городе». Это выяснилось из письма, которое Терентьев отправил в управление президента РФ по вопросам противодействия коррупции, когда в 2019 году устраивался на работу в аппарат президента. Авторы журналистского расследования допустили, что оружие назвали акустическим из-за того, что человеческое ухо может при определенных условиях преобразовать микроволновое излучение в акустический сигнал. По одной из версий, микроволновое излучение может быть причиной «гаванского синдрома». Иван Терентьев не ответил на вопросы журналистов.

Власти РФ не ответили на запрос Der Spiegel. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге для журналистов днем 1 апреля, что обвинения в адрес России по поводу причастности к случаям «гаванского синдрома» беспочвенны, пишет РИА Новости. Представитель Кремля заявил, что никто ни разу не привел подтверждений «голословным обвинениям в адрес России».

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О части 29155

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Комментарий отдела «Разбор»

С момента первой публикации в прессе в 2016 году «гаванский синдром» исследовали как спецслужбы, так и ученые, однако никакого консенсуса относительно его природы в результате не сложилось. Первые исследования американских дипломатов, пострадавших на Кубе, не исключали внешнее воздействие, прежде всего микроволновое, как причину внезапного недомогания, однако были раскритикованы многими учеными на основании недостатков в методологии. За ним последовало специальное исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC, агентство в том числе занимается и новыми болезнями). В нем эксперты также не определили возможного механизма возникновения симптомов, однако попытались четко определить клиническую картину возможного заболевания — попутно установив, что большая часть людей с подозрением на «гаванский синдром» ей не соответствовала (расследование не предназначалось для печати, но его содержание выяснили журналисты). За экспертизой CDC последовали и другие исследования, обзор которых можно прочитать здесь.

Наконец, в 2023 году Национальный совет по разведке США (совещательный орган, объединяющий разные спецслужбы страны) пришел к выводу, что «очень маловероятно», что причиной возникновения описанных симптомов у пострадавших был иностранный противник. В докладе делается вывод, что «симптомы, о которых сообщали американские сотрудники, вероятно, были результатом факторов, не связанных с иностранным противником, а именно предсуществующих заболеваний, обычных болезней и факторов окружающей среды. Уверенность специальных служб в этом объяснении подкрепляется тем, что были определены медицинские, экологические и социальные факторы, которые могут правдоподобно объяснить многие симптомы, о которых сообщили американские чиновники».

«Медуза»